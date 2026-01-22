Tragedia en Málaga: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea

Un hombre de 65 años ha muerto este jueves en el municipio malagueño de Fuengirola tras ser presuntamente atacado con un arma blanca por su hijo, que también ha herido gravemente a su madre antes de precipitarse desde la azotea del edificio donde vivía la familia. Según fuentes policiales, la mujer de 63 años, ha sido trasladada a centro hospitalario, aunque al parecer está fuera de peligro. El presunto agresor tenía 36 años.

Los hechos se han conocido sobre las 8:50 horas de la mañana de este jueves en un piso de localizado en el número 58 la avenida de Los Boliches, vía homónima al popular barrio fuengiroleño. Una vecina de la familia ha alertado a las autoridades de un incidente grave en el interior de una vivienda y los primeros agentes de la Policía Nacional en llegar han encontrado en un inmueble el cadáver de un hombre con múltiples lesiones de arma blanca y a su mujer gravemente herida.

El cuerpo del hombre que ha atacado a sus padres ha sido recuerado en el patio interior de otra vivienda. / Álex Zea

Otro hijo, ileso

En la casa también se encontraba otro hijo de la pareja, un joven discapacitado que ha resultado ileso y que habría indicado a los agentes que su hermano se había precipitado desde la azotea el edificio, una altura equivalente a tres pisos.

Los agentes han comprobado entonces que el cuerpo de un hombre yacía en el patio interior de otra vivienda a la que se accede por la calle Francisco Cano. Los sanitarios que se han desplazado hasta ambos puntos sólo han podido certificar el fallecimiento de los dos varones y han trasladado a la mujer a al Hospital Regional de Málaga. La paciente, cuyo testimonio será muy valioso para los investigadores, presenta algunas de las heridas en la cara, pero se encuentra estable.

La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial y ha movilizado a sus investigadores de la Policía Judicial para que esclarezcan las circunstancias del crimen. La vivienda ha sido acordonada y la Policía Científica ha tomado muestras en diferentes puntos del inmueble. Los dos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses realicen las autopsias.