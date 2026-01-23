Ni corriendo por Gran Vía como Rosalía ni con reveal de portada: la original forma con la que Nacho Vegas presenta su último disco en Madrid con la ilustradora "Moderna de Pueblo"

Tras publicar en 2018 "Violética", Nacho Vegas volvía al estudio de grabación para dar forma a "Vidas semipreciosas", su noveno disco y en el que el cantautor gijonés le canta al amor, la muerte o la disidencia política, temas recurrentes en su imaginario compositivo.

Lo que no es muy habitual en el de Gijón es la exposición en redes sociales, plataformas muy utilizadas por cantantes, actores y demás personajes dedicados al mundo artístico para dar a conocer sus últimos trabajos y un gran aliado desde el punto de vista del marketing.

Por ello, y tirando de cierta ironía, en esta ocasión Nacho Vegas se ha lanzado a colaborar con la famosa ilustradora Raquel Córcoles, conocida en redes como "Moderna de pueblo" para anunciar la presentanción en Madrid de su último disco.

Bajo el nombre de "Tiempos de marketing" y dirigido por Sara Condado, el cantante y la ilustradora protagonizan, vía reel de Instagram, un divertido encuentro en Madrid, ciudad hasta la que Nacho Vegas ha viajado para dar a conocer "Vidas semipreciosas". En el video se ve a ambos hablando sobre cómo presentará el gijonés su último trabajo. "Rosalía corrió por Gran Vía. Igual puedes correr por Asturias, en plan cantautor rural, o poner tu cara en Callao, si no, no eres nadie...", le sugiere Córcoles.

Sin embargo, ninguna de estas ideas parecen convencer del todo al autor de "El ángel Simón", que acaba marchándose mientras "Moderna de pueblo" corre tras él, después de pedirle sin mucho éxito, hacer una coreografía.

"No hay reveal, no hay pre-save, pero hay discazo"

De esta original forma, Nacho Vegas anunciaba ayer la presentación de su nuevo trabajo. Una previa que tuvo su punto culmen en un encuentro presentado por la ilustradora y que el cantante compartía a través de stories en su cuenta de Instagram.

Story de la presentación de "Vidas semipreciosas", ayer en Madrid / Instagram

Acompañando al reel, Raquel Córcoles compartía con sus seguidores un emotivo mensaje en el que reconocía la emoción que había supuesto para ella colaborar con el cantante.

"Cuando me llamaron para que presentara el nuevo disco de Nacho Vegas, ‘Vidas Semipreciosas’, me emocioné muchísimo. Soy su fan desde los inicios y me pareció un honor. Le propuse grabar un reel dando por hecho que me diría que no, pero últimamente prefiero preguntar porque nunca se sabe... Y aquí está la ‘masterpiece’ que grabamos ayer por la tarde con la ayuda de @condadux , que también ha dirigido el videoclip de “Mi pequeña bestia” (precioso, tenéis que verlo). Después nos fuimos a la presentación y hablamos de ser personas semipreciosas (impuras, mestizas, diversas) en los tiempos que corren y de lo importante que es no dispersarse en estos ‘Tiempos de Lobos’ (título de una de las canciones más icónicas del disco). «Vidas Semipreciosas» es un disco increíble de principio a fin, ha sido mi banda sonora de esta semana lluviosa en Madrid y es un disco premonitorio de lo que nos espera este 2026", explicaba la ilustradora.