Incidencia ferroviaria

La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

El incidente se ha producido por el derrumbe de lodo y agua de una ladera cercana

Un tren parado en la estación de Villa del Río, tras la entrada de lodo y agua en las vías por el desprendimiento de un muro y las fuertes lluvias de las últimas horas.

Un tren parado en la estación de Villa del Río, tras la entrada de lodo y agua en las vías por el desprendimiento de un muro y las fuertes lluvias de las últimas horas. / CASAVI

María Roso

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.

La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible. En este sentido, están afectados dos trenes regionales en línea de ancho convencional.

Trenes parados en la estación de Villa del Río tras el desprendimiento del muro.

Trenes parados en la estación de Villa del Río tras el desprendimiento del muro. / CASAVI

Posible rotura del canal por la lluvia

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, ha informado a este periódico de que, hacia las 08.00 horas de la mañana, se recibió una llamada de Adif explicitando el corte de tráfico ferroviario de cercanías "a la altura" de esta localidad. Probablemente, como consecuencia de la rotura del canal, debido a la numerosa lluvia caída durante la madrugada.

Además, el alcalde ha explicado que han sido diversos los derrumbes desde la ladera cercana a la zona de la vía, por lo que el lodo y el agua han invadido la vía del tren. Morales explica que la zona afectada es la cercana a la residencia de mayores de la localidad, y es en ese punto donde se ha producido el corte de las vías, justo a la altura de la propia estación de Villa del Río.

Tareas de limpieza

Tareas de limpieza en la estación de trenes de Villa del Río.

Tareas de limpieza en la estación de trenes de Villa del Río. / CASAVI

En este sentido, operarios de Adif están trabajando en la labor de limpieza y retirada de forraje. El objetivo es retirar el lodo y los escombros del muro caídos a la vía para que, en cuanto se pueda, restablecer el tráfico ferroviario con Jaén. Se espera que a media mañana pueda quedar solventada la tarea.

