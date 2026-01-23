Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 de Rodalies pocas horas después de su restablecimiento

El terreno se muestra inestable debido a la acumulación de lluvias de los últimos días

Nuevas incidencias en el primer día de restablecimeinto del servicio de Rodalies.

Jordi Otix

Redacción

Barcelona

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir de nuevo la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Maçanet-Maçanes y Blanes apenas diez horas después del restablecimiento del servicio, paralizado durante los dos últimos días tras el accidente de Gelida.

Renfe indica que está gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas dos estaciones.

Vía única

La línea, que se mantenía con un servicio limitado a la circulación de trenes por vía única, sigue operando entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes, con una frecuencia reducida de dos trenes por hora y sentido.

Noticias relacionadas

A esta incidencia provocada por la acumulación de lluvias de los últimos días se ha sumado otra durante la tarde: personal de Adif ha comunicado el robo de cable en la estación de Bellvitge, con afectación sobre la circulación de las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord y las circulaciones de media distancia.

