Huelva se hermana con Adamuz después de la tragedia: "No vamos a olvidar jamás su entrega por los afectados"

La tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero sembró de luto Andalucía. Hasta 45 personas perdieron la vida en aquel fatídico accidente. Pero entre tanto dolor y muerte, el pueblo de Adamuz dio un ejemplo de luz y humanidad. Por eso ahora Huelva, la capital de la provincia más castigada por este suceso, ha anunciado su hermanamiento con este municipio cordobés: "Queremos agradecer a Adamuz la muestra de solidaridad y entrega demostrada con todos los afectados iniciando el proceso de hermanamiento. No vamos a olvidar jamás su respuesta cercana y humana, honrando los mejores valores de nuestra tierra", ha afirmado este viernes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

Durante la declaración institucional celebrada en el Ayuntamiento onubense, en la que ha participado también el presidente de la Junta, Miranda ha destacado que, "en situaciones así, las distancias no existen, y los pueblos se sienten más unidos que nunca por el consuelo y el apoyo". "Asimismo, trasladamos nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los sanitarios y a la provincia entera de Córdoba. También a los centros hospitalarios y a las administraciones que se volcaron desde el primer momento".

"Aplaudo este hermanamiento, porque Adamuz y sus vecinos forman parte ya de la provincia de Huelva. Auxiliaron a las víctimas sin regatear esfuerzos", ha señalado por su parte el presidente andaluz, Juanma Moreno. "Mi gratitud siempre para quienes acudieron de forma inmediata a socorrer y consolar en aquella fatídica noche del 18 de enero. Desde esos héroes anónimos, voluntarios de todo tipo, a los equipos técnicos de rescate, Guardia Civil, Bomberos, Infoca, sanitarios o donantes de sangre".

"Todos ellos han hecho posible que, junto al crespón negro del dolor, los andaluces hayamos colocado otro del color dorado de la solidaridad", ha apuntado Moreno en su declaración institucional. "Esa respuesta admirable es la que suele dar Andalucía cuando más lo necesita, y debemos sentirnos orgullosos", ha aseverado el máximo representante de la Junta, que ha expresado además todo su apoyo y cariño "a quienes han perdido a un ser querido y a esos que aún luchan por sus vidas en el hospital".

Huelva, la provincia más castigada por la tragedia

"Sabemos que Huelva se ha llevado la peor de las situaciones posibles: más de la mitad de los fallecidos en este terrible accidente son de esta provincia, 27 de las 45 víctimas", ha lamentado en su intervención Juanma Moreno. "Ojalá pudiera encontrar palabras de consuelo para ellos y para nosotros, pero me temo que las palabras no llegan tan lejos. Es el momento de llorar, porque el llanto es una forma de tener presente a quienes no están".

De hecho, el funeral de Estado convocado para el próximo 31 de enero será en esta ciudad, en Huelva. Un acto en el que estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,y los Reyes Felipe y Letizia, que volverán a Andalucía tras su reciente visita al lugar donde se produjo el fatídico accidente ferroviario.

"Esta calamidad no admite consuelo. Aun así, me gustaría aliviar haciendo nuestras las ilusiones, ganas de vivir y luchar de quienes se han ido", ha manifestado Moreno este viernes desde el Consistorio de Huelva. "Hoy compartimos la aflicción de la sociedad andaluza, y en particular, de la onubense, que ha sufrido el mayor golpe de esta tragedia". Una tragedia que deja el dolor de la pérdida de 45 personas, y la esperanza por la luz que brindó aquel 18 de enero el pueblo de Adamuz.