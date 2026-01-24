Los templarios cargan contra Urtasun por ceder la Casa del Temple de Toledo a la Fundación de Cultura Islámica: "Es una falta de respeto"

Los templarios del siglo XXI se han levantado en armas contra el Ministerio de Cultura después de que este haya cedido la Casa del Temple de Toledo, del siglo XI, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, a la Fundación de Cultura Islámica (Funci), la cual pretende volver a abrir el espacio al público como monumento y centro de estudios sobre el Toledo islámico.

La cesión demanial del inmueble, ejecutada el pasado noviembre por el Ministerio liderado de Ernest Urtasun, ha sentado muy mal a la Federación de Templarios de España, que agrupa a numerosas asociaciones templarias "formadas por miles de personas". "Lo consideramos una falta de respeto. El edificio tiene que respetar sus raíces", afirma a EL PERIÓDICO Fray José Navarro, maestre de la Orden Soberana del Pueblo Templario y uno de los fundadores de la Federación.

La Casa del Temple, situada en el casco Histórico de Toledo, muy cerca del Alcázar, tiene una arquitectura típicamente andalusí y fue en tiempos propiedad de la Orden de Los Templarios, tal como reconoce el catálogo de Patrimonio cultural de Castilla La Mancha, si bien guarda en su interior una gran cantidad de vestigios arquitectónicos del mundo califal y taifa.

Vista de la Casa del Temple en Toledo. / José Luis Roca

Durante la historia ha tenido diferentes usos, desde casa-hospedería hasta restaurante o museo. En los últimos años el edificio entró en desuso hasta que en el año 2023 fue adquirido por el Ministerio de Cultura por su gran importancia tanto patrimonial como cultural.

"La licitación tendría que haber sido pública y no haberse dado a dedo, como creemos que se ha hecho. Nosotros somos apolíticos y no se trata de política ni de racisimo, se trata del honor de la Casa del Temple. Vemos algo muy feo que se lo den a una organización islámica", prosigue Navarro, que en nombre de su Orden ha enviado un requerimiento al Ministerio de Cultura para que informe de los detalles del expediente de la cesión, sus fundamentos jurídicos y si se ha abierto una convocatoria pública para la concesión del inmueble.

El apoyo de Abogados Cristianos

"Si encontramos algo irregular acudiremos a los tribunales, tenemos de nuestro lado a Abogados Cristianos", prosigue fray Navarro, que junto al resto de hermanos templarios ha solicitado su apoyo al arzobispo de Toledo, del que esperan que haga una pronunciación pública en su favor.

Interior de la Casa del Temple de Toledo, con vestigios arquitectónicos islámicos. / EL PERIÓDICO

Los diferentes colectivos templarios de España –Pobres Caballeros y Damas de Cristo, Gran Orden de Santiago Apóstol, Caballeros y Damas de la Sangre de Cristo y Jerusalén, Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymiari y la Orden de Caballería Ancestral Internacional Templaria, entre otros– se basan en la tradición de la Orden nacida en el siglo XII para proteger el Camino Santo a Jerusalén y buscan "proteger su huella cultural, histórica y de valores, pero dentro del siglo XXI".

"Nosotros no somos caballeros, ni soldados, ni frailes, pero defendemos los valores cristianos aplicados a una sociedad moderna. Luchamos por el temple y la unión, y colaboramos con la sociedad civil, ayudamos por necesidad. El corazón nos manda, luchamos contra las injusticias sociales y ayudamos al necesitado", explican Pepe Ángeles y José María Martín en una cafetería a pocos metros de la Casa del Temple.

"Todos nosotros creemos en Dios, el Señor, pero no ponemos la otra mejilla, somos contestatarios. Seguimos siendo guerreros"

Dentro de esas acciones, participaron en su día en labores de ayuda tras la dana de Valencia. Las investiduras de los nuevos 'frailes' las realizan en el Monasterio de Uclés, sede de la Orden de Santiago. "Todos nosotros creemos en Dios, el Señor, pero no ponemos la otra mejilla, somos contestatarios. Seguimos siendo guerreros", aseveran dando a entender que van a ir hasta el final en su defensa de la Casa del Temple.

Detalles de una cruz templaria en la fachada de la Casa del Temple de Toledo. / José Luis Roca

Mientras desde el Ayuntamiento del Toledo se muestran satisfechos de que se recupere el partrimonio de la ciudad, en el Ministerio de Cultura no han ofrecido su versión de los hechos. Fuentes de la Fundación de Cultura Islámica, que ha trabajado en numerosas ocasiones con la colaboración del Consistorio para rescatar patrimonio de la ciudad, explican a este diario que su intención es abrir el monumento "para que sea un centro de estudios sobre el Toledo islámico". También defienden la legalidad de la cesión, que se realiza por 10 años prorrogables.

Noticias relacionadas

"Nuestra fundación es apolítica y aconfesional. Reivindicamos el pasado del Al-Andalus y estamos contra la islamofobia", comentan desde la Fundación, que estas semanas está facilitando el acceso al edificio a especialistas para estudiar el espacio y asesorar en la rehabilitación, que será financiada por la propia Funci. La entidad precisa que las numerosas cruces templarias que luce la fachada del edificio son relativamente recientes.