Nuevo percance
Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid
Adif comunica que los trenes están recuperando "progresivamente sus frecuencias de paso habituales tras repararse la incidencia"
Javier Niño González
Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 ha sufrido demoras esta mañana debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.
Desde Adif han comunicado que los trenes están recuperando "progresivamente sus frecuencias de paso habituales tras repararse la incidencia".
Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.
Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.
