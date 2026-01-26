Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

Radiografía de la Formación Profesional en España

La FP gana prestigio social, pero todavía tiene dos frenos: el desconocimiento de la FP dual y la escasa orientación

Un informe de CaixaBank Dualiza asegura que solo el 11% de la ciudadanía conoce bien la modalidad de ciclos que combinan la formación en el aula y en la empresa

El estigma que todavía arrastra la FP tiene un fuerte componente socioeconómico y se debe a un “prejuicio de clase”

Alumnas de la Escola del Treball de Barcelona, el centro de FP más grande de España.

Alumnas de la Escola del Treball de Barcelona, el centro de FP más grande de España. / Escola del Treball / Álex Sánchez Vila

Olga Pereda

Madrid

Tras décadas de injusto arrinconamiento académico, político y social, la Formación Profesional tiene una imagen mayoritariamente positiva. Casi siete de cada diez personas (68,7%) consideran que son unos estudios muy o bastante válidos, percibidos como un factor clave para la inserción laboral y mejorar la competitividad de las empresas españolas. El veredicto favorable aumenta con la cercanía. El 74% de quienes han cursado FP la aplaude frente al 66% de quienes carecen de estos estudios. Es decir, conocer la FP es valorarla positivamente. La buena fama y la expansión tienen, sin embargo, dos frenos: el desconocimiento de la modalidad dual (que combina formación en el aula y la empresa) y la escasa orientación que reciben los estudiantes.

A pesar de que la actual legislación convierte a toda la FP en dual, la realidad es que el alumnado de esta modalidad sigue siendo minoritario

Elaborado por CaixaBank Dualiza y presentado esta mañana en Madrid, el barómetro de la FP demuestra que los que más la valoran son los que la conocen y los que peor opinan de ella, los que la desconocen. La reputación de los ciclos es ocho puntos más alta en el caso de los que tienen un familiar cursándolos. El estigma que todavía arrastra la FP adolece de un fuerte componente socioeconómico. Es decir, existe un “prejuicio de clase”. A pesar de que la FP está ganando prestigio a pasos agigantados y ya no es la hermana pobre del sistema educativo, el perfil detractor o escéptico está muy relacionado con niveles de estudios e ingresos altos. Este segmento de la población es el que sigue creyendo que la FP es una opción de descarte y no de elección. Es decir, están convencidos de que se elige por dificultades en los estudios previos.

El barómetro alerta ante el hecho de la modalidad dual solo es bien conocida por el 11% de los encuestados, 1.523 personas entre los 16 y los 65 años o más residentes en las 17 autonomías y con todo tipo de nivel de estudios: desde la ESO como máximo hasta FP, universidad y posgrados. El 45% no la conoce y el resto tiene una idea muy superficial. Los que menos saben de ella son las personas más mayores, que tiene un papel fundamental en los hogares dado su papel de ‘influencers’ familiares.

Casi la mitad de los encuestados creen que los sueldos de los titulados de FP son algo más bajos o mucho más bajos que los de los universitarios

A pesar de que la actual legislación convierte a toda la FP en dual, la realidad es que el alumnado de esta modalidad sigue siendo minoritario. Los estudiantes matriculados en FP (curso 2023-24) asciende a 1.137.357. De ellos, 60.018 cursan dual, según la estadística oficial del Ministerio de Educación y FP. Es decir, poco más del 5%.

La FP dual no solo mejora la calidad del aprendizaje sino que dispara las posibilidades de encontrar empleo. El pasado noviembre, el ministerio publicó una estadística que aseguraba que en el primer año tras terminar el ciclo dual, la tasa de afiliación -entendida como el porcentaje de alumnos que se encuentran en alta laboral- es del 40% en grado medio y del 63% en el superior. A los tres años, la tasa asciende al 64% y al 72% respectivamente. Un reciente estudio del Observatorio Social de la Fundación la Caixa asegura que, en Catalunya, los graduados en FP dual ganan un 28% más que los de FP tradicional.

Salarios y orientación

Además del desconocimiento del sistema dual, otro punto débil en la buena percepción social de la FP tiene que ver, precisamente, con los salarios. Casi la mitad de los encuestados por CaixaBank Dualiza (45%) creen que los sueldos de los titulados de FP son algo más bajos o mucho más bajos que los de los universitarios.

El estudio confirma que la orientación educativa es otra de las flaquezas. Un 40% considera que la orientación que reciben los jóvenes es insuficiente o prácticamente inexistente. Más de la mitad (55%) afirma no haber recibido nunca orientación específica sobre FP. Sin embargo, su impacto es positivo porque la mayoría de los que sí la recibieron la encontraron útil, siendo los centros educativos como la fuente más fiable.

Frente al bachillerato, la FP es percibida como más práctica, más especializada y más útil para encontrar trabajo. Sin embargo, el bachillerato mantiene una ventaja en prestigio social dado que solo un 25% de la población considera que la FP tiene más reconocimiento en comparación directa. Respecto a la universidad, la FP es vista como más práctica y más accesible económicamente. También más útil para encontrar trabajo. La universidad, mientras, está vista como una opción más prestigiosa socialmente y, en mayor medida, como la más eficaz para el desarrollo profesional a largo plazo.

Noticias relacionadas

La principal demanda que realiza la sociedad es aumentar las plazas. Casi la mitad de los encuestados (45%) lo describen como la prioridad más urgente, seguida de la mejora de los recursos y las infraestructuras de los centros (32%). También destaca la necesidad de una oferta más variada de especialidades formativas y de mayores opciones que faciliten la compatibilidad con el empleo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  3. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  7. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  8. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”

Zara revienta los precios con la bomber de lino definitiva: de casi 90 euros a algo más de 35

Zara revienta los precios con la bomber de lino definitiva: de casi 90 euros a algo más de 35

La Alcaldesa defiende la "transformación" de Gijón y rechaza las "lecciones" de la oposición, que habla de "abandono"

La Alcaldesa defiende la "transformación" de Gijón y rechaza las "lecciones" de la oposición, que habla de "abandono"

Nervios en Lidl por conseguir, antes de que se agote, la nueva bandeja de bambú en escalera para servir

Nervios en Lidl por conseguir, antes de que se agote, la nueva bandeja de bambú en escalera para servir

Los geriátricos de Asturias se enchufan a internet

Los geriátricos de Asturias se enchufan a internet

Somiedo estrenará pronto su nuevo centro de día tras una inversión de 400.000 euros

Somiedo estrenará pronto su nuevo centro de día tras una inversión de 400.000 euros

La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten
Tracking Pixel Contents