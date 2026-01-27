Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

VI Barómetro del Consumidor Sénior

Se reduce la brecha digital: ocho de cada diez sénior usa internet para acceder al banco, informarse o comprar

Casi el 80% de los españoles mayores de 55 años planea viajar en 2026 y la mayoría gasta más en ocio y cultura que en ropa o calzado

La brecha digital es más grande en las personas mayores.

La brecha digital es más grande en las personas mayores. / Ricard Cugat

Patricia Martín

Madrid

Cada año hay un millón más de séniors que usan internet con frecuencia. La brecha digital se reduce cada vez más, de forma que ocho de cada diez españoles mayores de 55 años son activos digitales, un total de 13,3 millones de personas, según el VI Barómetro del Consumidor Digital, presentado este martes y elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre.

Cuando se publicó la primera edición de la encuesta, en el 2020, el número de séniors que usaban internet era de nueve millones, es decir, ha crecido en cinco años del 57% al 80% de la población mayor de 55 años. El incremento se produce en todas las franjas de edad, pero se percibe una especie de tope a partir de los 84 años, dado que entre los mayores de esa edad solo el 17% de las personas navega con asiduidad, al menos cinco días por la semana. En la franja de 75 a 84 años el porcentaje es más del doble: son plenamente digitales el 42%. Y entre 65 y 74 años, el 75%, y entre 55 y 64 años el 89,5%.

La mayoría indica que no le supone ningún freno la tecnología ni la mayor equipación tecnológica de los vehículos de cara a su conducción

Casi nueve de cada diez usan internet para consultar y hacer operaciones con el banco, un 86% para informarse a través de los medios de comunicación online, un 81% para comprar, un 72% para ver contenidos audiovisuales a través de plataformas y un 68% para reservar entradas, restaurantes o viajes. Asimismo, cuatro de cada diez usan herramientas basadas en Inteligencia Artificial o asistentes como Siri o Alexa y un 46% paga con el móvil. Asimismo, la mayoría indica que no le supone ningún freno la tecnología ni la mayor equipación tecnológica de los vehículos de cara a su conducción.

El barómetro incluye tendencias detectadas por Google, como su mayor gusto por el bricolage, el mundo de la cocina, la lectura y las noticias políticas. Asimismo demuestran una afinidad superior a la media por las películas y contenidos televisivos familiares.

Viajes y ocio

Asimismo, la encuesta, que desde hace seis ediciones permite conocer un poco más de cerca los hábitos de los más de 16,7 millones de españoles que superan los 55 años y ha sido efectuada con 2.260 entrevistas, muestra como, mayoritariamente, la población sénior tiene vivienda en propiedad y, por tanto, una situación económica desahogada (aunque hay excepciones), ve el futuro con optimismo y vive el presente lo mejor que puede.

Casi el 80% planea viajar durante 2026, incluido un 72% de los que tienen 70 años o más, un porcentaje que crece año a año

Así, más de 13,3 millones, es decir, el 79% planean viajar durante 2026, incluido un 72% de los que tienen 70 años o más. Y el porcentaje de los interesados en viajar crece año a año. En 2022 eran el 72% y en esta edición, correspondiente al 2025, el 79%. Asimismo, tres de cada diez planean hacer viajes internacionales (el 33% por Europa y el 11% por otros continentes). Asimismo, más de 12,1 millones de séniors participan de forma variada del ocio cultural, es decir, un 72%, sobre todo los que tienen un mayor nivel formativo.

De hecho, confiesan que podrían gastar menos en alimentación, bebidas, ocio o viajes, pero creen que esto último implicaría perder calidad de vida y no están dispuestos, por lo que prevén gastar más en estos ámbitos en 2026. En este sentido, llama la atención que priorizan más el gasto en ocio y en cultura que en vestido o calzado. Así, por detrás de la alimentación o los gastos en vivienda o suministros, en tercer lugar se sitúa su inversión en ocio, viajes o cultura (que ha crecido del 23% al 30% en un año), por encima del gasto en ropa o medicamentos.

El 52% ha ayudado económicamente a su familia o allegados en el último año, frente a un 43% en 2021

Solidaridad

Aún así, cada vez más séniors ayudan económicamente a su familia, principalmente a sus hijos. En concreto, un 52% ha servido de sustento económico, en alguna circunstancia, a algún miembro de su entorno en el último año, frente a un 43% en 2021. Incluso, si les tocase la lotería, indican que destinarían el premio a ayudar a sus familiares. "Este dato demuestra que es una cohorte de edad profundamente solidaria", ha indicado Iñaki Ortega, doctor en economía y codirector del informe.

Noticias relacionadas

Mientras que Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, ha incidido en que el estudio demuestra que la generación silver "lejos de tener una actitud de que a mí a partir de ahora que me ayuden y me cuiden, son personas que quieren cuidar y seguir ayudando a sus hijos y sus nietos. Son un soporte imprescindible para las familias".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
  4. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  5. La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
  6. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
  7. Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
  8. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores

La sanidad vasca ha administrado por error vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

La sanidad vasca ha administrado por error vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

Asentimientos, negativas, extrañeza: el empresario minero Chus Mirantes guardó silencio sobre Cerredo, pero hablaron sus gestos

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Ribadesella teñirá de naranja el paseo de Santa Marina en la VIII marcha solidaria Galbán

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

"Tengo 100 personas por delante para alquilar el piso": el infierno de conseguir una vivienda en Asturias

VÍDEO: La odisea de un joven asturiano para alquilar un piso en Asturias: "Nos lo han subido un 50 por ciento y hemos tenido que irnos"

VÍDEO: La odisea de un joven asturiano para alquilar un piso en Asturias: "Nos lo han subido un 50 por ciento y hemos tenido que irnos"
Tracking Pixel Contents