Candás se convierte en escenario para el nuevo folk asturiano: el grupo "Guieldu" graba su primer videoclip en la villa marinera

Un aire retro para el primer videoclip de un joven y prometedor grupo de folk asturiano. Los avilesinos de “Guieldu” acaban de grabar en Candás el primer vídeo musical de su carrera, correspondiente al tema “Laridenn eus Asturiez”, que forma parte de su disco “Memories de Deva”, que está nominados a los premios AMAS de la música asturiana. La elección de Candás como escenario tiene que ver con que “Laridenn eus Asturiez” es un tema que hermana la tradición musical bretona con la asturiana a través de la xiraldilla “Que soy de Candás”.

El rodaje del vídeo en la popular frutería de Mari, en la villa candasina. / "Guieldu"

La productora La Fábrica de Humo fue la encargada de la producción y grabación de este videoclip, dirigido por Titi Muñoz y con José Valle como responsable de la fotografía.

Uno de los principales escenarios del rodaje fue el puerto. “Guieldu” contó con la colaboración de la Cofradía de Pescadores, que facilitó el barco «Cacipes», donde varios actores representaron el papel de marineros. Las cámaras también filmaron a los componentes del grupo visitando a la popular frutera Mari, que a sus 93 años continúa atendiendo al público en su establecimiento de la calle Valdés Pumarino. Del mismo modo, departieron con vecinos en la sidrería El Puerto, cuya decoración marinera encajó perfectamente en la atmósfera del videoclip.

El rodaje del videoclip en el puerto, con el barco cedido por la cofradía candasina. / "Guieldu"

El videoclip incluye también escenas del grupo recorriendo diferentes calles y rincones emblemáticos de Candás. La filmación se completó con las imágenes de la banda tocando desde los acantilados de Verdicio. Con algunas de las vistas más espectaculares que ofrece la costa asturiana.

Titi Muñoz explicó que cumplió la petición del grupo de darle “una aire retro” al video clip. “Para ello usamos, entre otras, cámaras de cine Blackmagic combinadas con lentes parfocales procedentes de antiguas Betacam, buscando reproducir la estética, los movimientos y los zooms característicos de los años 90. Todo ello se va a ver reforzado por el uso del formato 4:3, propio de los televisores de tubo. Sin duda llamará la atención.”

El rodaje en la sidrería "El Puerto" de Candás. / "Guieldu"

La elección del tema “Laridenn eus Asturiez” se debe a que, como dice Héctor Aneiros, integrante de “Guieldu”, “representa el espíritu del interceltismo, de la relación histórica entre diferentes territorios de la Europa atlántica”. Aneiros explica que descubrieron que “la melodía de esta canción también se encuentra en temas populares que se tocan y se bailan en las fest-noz de Bretaña, lo cual indica que en algún momento hubo una conexión que, o bien llevó el son asturiano a Bretaña, o viajó desde allí a Asturias, evidentemente a través de la mar, y por eso la importancia que le estamos dando a lo marítimo.”