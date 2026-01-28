La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Kristin ha impactado con fuerza en Extremadura.

La borrasca Kristin ha impactado con fuerza en Extremadura.

Antonio Romero

Sarai Vázquez

La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
  3. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  4. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  5. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  6. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  7. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
  8. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital

Grana

Bombazo en el Gijón Premier Pádel: La pareja número uno del mundo jugará en Asturias

Asturias permite salir a por oricios por tercer año consecutivo: esto es lo que se puede pescar, cuándo, dónde y cómo hay que ir vestido (de forma obligatoria)

Venden un hotel centenario asturiano, joya de la arquitectura modernista y testigo del nacimiento del turismo de veraneo en la cornisa cantábrica

Fiestas que vienen, la Candelaria y San Blas

Consulta el programa completo del festival "Maixeira", que se estrena este viernes en Tapia

