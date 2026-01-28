En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España
Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las fuertes rachas de viento fuerzan el tercer día de cierre de Sierra Nevada
La estación andaluza de Sierra Nevada permanece por tercer día consecutivo cerrada por motivos de seguridad ante las fuertes rachas de viento y la alerta por lluvias. Cetursa, la empresa que gestiona la estación, ha informado de la imposibilidad de abrir Sierra Nevada por la alerta activa por lluvia y viento y ha recordado que los servicios de emergencia han recomendado evitar los desplazamientos innecesarios. La estación presenta este miércoles una visibilidad parcial en todas las zonas y fuertes rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora en las cotas más altas. Sierra Nevada sí mantiene las actividades habituales en Mirlo Blanco. Cetursa ha informado además de que los usuarios pueden gestionar la devolución del forfait desde la web de la estación o en taquillas. Por otro lado, el temporal mantiene este miércoles cerradas al tráfico parte de la A-395 y de la A-4025, dos carreteras de Sierra Nevada, y condiciona la circulación en el Puerto de la Ragua y en zonas de la Alpujarra. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el hielo ha forzado el cierre al tráfico de algo más de siete kilómetros de la A-4025, en Güéjar Sierra, y la nieve impide circular por la carretera A-395 que da acceso a Sierra Nevada, intransitable desde el kilómetro 32, ubicado después del acceso a la estación de esquí.
La nevada deja varios centímetros de espesor en Ávila
Las nevadas registradas desde la madrugada de este miércoles han dejado varios centímetros de nieve en las calles de Ávila y complicaciones en distintas carreteras de la provincia, después de que la precipitación comenzara a cuajar alrededor de las 7.15 horas, momento que ha coincidido con la entrada a los colegios y el inicio de las consultas médicas en la capital. La acumulación de nieve ha provocado retrasos en el transporte público, la suspensión de algunas citas sanitarias y dificultades en los accesos a los centros escolares. El Ayuntamiento de Ávila ha activado el operativo de vialidad invernal para la limpieza de calles y aceras, con medios mecánicos y manuales, y se ha prestado especial atención a los entornos de colegios y centros de salud, según ha informado en un comunicado. Algunas vías, como la Ronda Vieja, la calle Madrigal y la bajada de Santo Tomás, permanecen cortadas, y desde el consistorio se recomienda "precaución y evitar utilizar el vehículo en la medida de lo posible". Durante la tarde del martes ya se habían realizado labores preventivas con el esparcimiento de sal ante el aviso de nevadas. El temporal se produce en una jornada con aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el Sistema Central. El Ayuntamiento ha aconsejado tomar medidas de seguridad, como retirar objetos de terrazas y ventanas, revisar anclajes o evitar transitar junto a muros, cornisas y zonas arboladas.
Nivel rojo por la crecida del río Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jáen)
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén), mientras que se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca donde también hay riesgo de desbordamientos. A primera hora de esta mañana el Guadalquivir presentaba un caudal de 261,94 metros cúbicos por segundo y alcanzaba un nivel de 5,03 metros, muy cerca del límite del puente existente en Villanueva de la Reina. Fuentes municipales han señalado que la situación está estabilizada aunque si continúan las precipitaciones se teme por anegaciones en las zonas de cultivo del término municipal. Según la información del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca del Guadalquivir, hay otros cuatro puntos con nivel amarillo de emergencia por el elevado caudal de los ríos.
La nueva borrasca Kristin:efímera, profunda y muy adversa
La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será "efímera", pero "profunda", y dejará hoy una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que "podrían dificultar el tráfico". Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, tras explicar que atravesará "rápidamente" la península, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares. Nombrada por el Servicio Meteorológico de Portugal, "este miércoles estamos bajo la influencia de la borrasca Kristin, pequeña pero muy profunda", formada en las últimas horas frente al país vecino. Será de vida "efímera" porque el jueves "ya se habrá alejado". Pese a ello, el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y el jueves volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, ha añadido. Tras Kristin seguirán llegando en los próximos días nuevas borrascas que dejarán lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, con temperaturas más altas el jueves y en descenso en los días siguientes.
El Ayuntamiento de Madrid activa el Plan de Inclemencias Invernales por lluvia y nieve en la ciudad
El Ayuntamiento de Madrid ha activado este miércoles el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal de lluvia y nieve derivado de la borrasca 'Joseph' que actualmente sacude parte de la Comunidad de Madrid y también la capital. Así, el Consistorio ha desplegado máquinas de limpieza que trabajan ya en varios distritos de la capital esparciendo salmuera en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo, según ha informado Emergencias Madrid en una publicación en su perfil oficial en redes sociales. La borrasca 'Joseph' deja ya afecciones al tráfico en varios puntos de la Comunidad de Madrid, así como en el transporte interurbano, según ha informado el Ejecutivo autonómico, que además ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada.
Carreteras afectadas
Respecto a la red principal, era obligatorio el uso de cadenas en tramos de vías de Ávila (N-110 en Villatoro y Piedrahita, N-403 en El Barraco y N-502 en Solosancho), Ávila y Cáceres (N-110 entre El Barco de Ávila y Tornavacas), Ávila y Salamanca (N-501 entre Ávila y Peñaranda de Bracamonte), Ávila y Segovia (AP-51 entre Brieva y Villacastín) y Cáceres (A-66 en Aldeanueva del Camino).
También había nivel rojo en Huesca (N-330a en Canfranc y N-330b en Candanchú), Madrid (A-6 cerca de la capital), Madrid y Ávila (AP-6 entre Las Eras y Adanero), Madrid y Segovia (A-1 de Las Pueblas a Villarejo), Segovia (AP-61 en El Espinar) y Segovia y Ávila (N-6 de Labajos a Adanero).
Además, el nivel amarillo afectaba a carreteras estatales de Ávila (N-403 en La Atalaya), Ávila y Segovia (N-403 de Ávila a Martín Muñoz de las Posas), Guadalajara (A-2 en Valdenoches), Madrid y Segovia (A-1 en Somosierra), y Zamora y León (A-66 de Matilla de Arzón a Ribaseca).
La borrasca Kristin afecta a 106 tramos de carreteras por la nieve
Un total de 106 tramos de carretera estaban afectadas a las 9.20 horas de este miércoles por la acumulación de nieve en la calzada debido a la borrasca Kristin, de las cuales seis eran de la red principal. Las limitaciones en la circulación de vehículos (niveles negro, rojo y amarillo) estaban activadas en casi 1.600 kilómetros de vías de 16 provincias: Almería, Asturias, Ávila, Cáceres, Granada, Guadalajara, Huesca, León, Madrid, Navarra, Ourense, Salamanca, Segovia, Teruel, Zamora y Zaragoza. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el estado de las carreteras, recogidos por Servimedia, a las 9.20 horas había 106 tramos de carreteras afectados por la nieve o el hielo. De ellos, 19 estaban cortados al tránsito de vehículos (nivel negro), en 55 era necesaria la utilización de cadenas o llevar neumáticos de invierno (rojo), en 14 había restricciones a los camiones (amarillo) y en 18 la nieve en la calzada condicionaba el tráfico (verde).
Asturias sigue en aviso amarillo por oleaje
El litoral asturiano continúa este miércoles en aviso amarillo por oleaje de hasta cinco metros de altura, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso amarillo se prolongará también durante todo el jueves y el viernes, también por vientos de fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora). La nueva borrasca Kristin mantiene hoy en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario por rachas de hasta 130 kilómetros por hora.
Aemet confirma la alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h en Alicante
La provincia de Alicante afronta este miércoles 28 de enero la jornada más complicada del episodio de inestabilidad que afecta a la toda España: el paso de la borrasca Joseph y la llegada de Kristin. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranjas por viento en toda la provincia y eleva también la alerta por fenómenos costeros, con un temporal marítimo que afectará tanto al litoral norte como al sur. Según la previsión, el día estará marcado por intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, más probables durante las horas centrales. Las temperaturas descienden, de forma ligera en el caso de las mínimas, mientras que el viento del oeste se convierte en el elemento más adverso del día, con rachas muy fuertes que pueden superar los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas e interiores.
El temporal obliga a suspender las clases en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz
En Andalucía, según ha detallado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias autonómico, celebrada esta noche, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha indicado que la suspensión de la actividad lectiva afecta a centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz. Además, ha recomendado que en el resto de los centros educativos y universitarios no se realicen actividades al aire libre, deportivas ni recreativas, y no descarta "tomar decisiones adicionales durante la noche, si fuera necesario".
