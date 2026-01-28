Pasando revista en rosa
El “infierno” de Urdangarín y la Infanta Cristina y el “hambre” que pasó Antonio Banderas
Del divorcio de los Morata-Campello a la nueva relación de Arantxa Sánchez-Vicario
Un “infierno”. Así define Iñaki Urdangarín su paso por la cárcel y lo que vivió en ese tiempo con la Infanta Cristina. “Acabó con nuestra vida de pareja”, explica el exyerno del rey Juan Carlos en la portada de “Hola”, que le entrevista con motivo de sus memorias. Habla de todos, de hijos, de su exmujer, de su paso por Zarzuela y hasta de su novia Ainoa Armentia: “Conocerla fue inesperado y reparador”. Urdangarín posa sereno para una foto que ocupa toda la portada, con varias pildoritas en la parte inferior: Ana Aznar, embarcada en un nuevo proyecto sobre la maternidad; Alice Campello y Álvaro Morata, que no han podido encauzar su relación y van directos al divorcio; los Beckham, con un disgusto tremendo tras las revelaciones de su hijo Brooklyn que los cuestiona como padres; y Nieves Álvarez, que está ya en capilla.
Sara Carbonero ha pasado de nuevo por el hospital y “Semana” lo documenta con fotos de la periodista al salir del mismo. Además la revista desvela que Arantxa Sánchez Vicario tiene “nueva ilusión” y que Gloria Camila ha sido vista con su exnovio Álvaro García. También recogen las “impactantes” confesiones de Urdangarín en sus memorias.
“Muchos me han dicho que Aída les salvó la vida”, dice Carmen Machi, entrevistada en “Lecturas”. Urdangarín se cuela también en su portada, en la que no faltan los Beckham y la ruptura con su hijo (muchos culpan a la nuera Nicola Peltz). Y Antonio Banderas es otro que se confiesa: “Pasé hambre”.
Hasta Toledo se fueron Patricia Pardo y Christian Gálvez con su hijo pequeño Luca a pasar el fin de semana. “Diez Minutos” los retrata bien abrigados de paseo por la calle. Del divorcio Morata-Campello y de las memorias Urdangarín se hace eco la revista en portada, donde también incluyen un completo resumen de la pasarela de modelos de los Premios Feroz.
