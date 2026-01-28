Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

En Vilanova de Bellpuig

Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida

Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de Vilanova de Bellpuig, sufriera un "colapso estructural"

Dos personas atrapadas tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Dos personas atrapadas tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) / BOMBERS

EP

LLEIDA

Una persona todavía se encuentra atrapada en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.

Los Bombers han asegurado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que ya han podido liberar a otro de los dos atrapados.

Noticias relacionadas

Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
  3. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  4. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  5. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  6. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  7. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
  8. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital

La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Hotel Marina, en Ribadesella

Hotel Marina, en Ribadesella

'Fable' vs 'GTA 6': ¿qué le quedará a Xbox después del gran lanzamiento de Rockstar?

'Fable' vs 'GTA 6': ¿qué le quedará a Xbox después del gran lanzamiento de Rockstar?

El cambio climático obliga a modificar fechas y sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno

El cambio climático obliga a modificar fechas y sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno

El “infierno” de Urdangarín y la Infanta Cristina y el “hambre” que pasó Antonio Banderas

El “infierno” de Urdangarín y la Infanta Cristina y el “hambre” que pasó Antonio Banderas
Tracking Pixel Contents