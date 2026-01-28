Vecinos, amigos y familiares despiden a Álex, el menor asesinado en Valencia: rabia e indignación en el adiós más doloroso

Rabia, dolor, indignación y profunda tristeza han marcado el último adiós a Álex, el menor de 13 años asesinado el pasado sábado por el padre de su amigo, quien confesó el crimen esa misma tarde ante la Guardia Civil. La parroquia Nuestra Señora de Fátima de Sueca se ha quedado pequeña en cuestión de minutos debido a las decenas de personas que se han concentrado para mostrar su apoyo. Una hora antes del inicio del funeral, sobre las 15 h, decenas de asistentes ya llenaban la calle a la espera de que se abriera este espacio religioso. Solo 250 personas han podido acceder a la parroquia. De hecho, muchos lloraban a las puertas por no poder entrar al interior para despedir a Álex. La Policía Local ha tenido que cortar la calle para que los presentes se pudieron concentrar en la zona a la espera de que la familia saliera.

Centenares de vecinos, familiares y allegados han acompañado a los padres del niño en su adiós más doloroso. Una decena de psicólogos de Cruz Roja y sanitarios, junto a una ambulancia del SAMU, han estado en el lugar por si era necesaria su intervención en cualquier momento.

También han querido estar presentes miembros del club de fútbol Promeses de Sueca, donde el menor jugaba. Muchos de ellos llegaban con el chándal del club, que también lucieron el lunes en el pequeño homenaje celebrado en el estadio Antoni Puchades. Se han sumado a esta despedida componentes de su comisión Bernat Aliño, sus profesores y compañeros de colegio y representantes del CF Cullera, donde el menor jugó hace unos años. El propio club le dedicaba esta mañana unas palabras de despedida en sus redes sociales. "Hoy despedimos a Álex de la forma más triste que se puede despedir a un gran jugador, amigo y compañero. Después de días de incertidumbre, de rabia y de tristeza, por fin podrás descansar. Nosotros no te olvidaremos nunca; tus años en el club quedarán por siempre en nuestra memoria", recordaban junto a una imagen de su equipo.

Las coronas de flores han llenado de color el interior de la parroquia en un día gris, que quedará marcado en la historia de Sueca. Las muestras de cariño y el recuerdo de Álex han estado muy presentes en todo momento.

Agentes de la Policía Local controlaban el acceso, tanto a la parroquia como al colegio en el que estudiaba el menor y donde se ha instalado un pequeño velatorio al que ha acudido el entorno más cercano de Álex antes de la misa.

Treinta minutos antes del inicio de la ceremonia, la parroquia se llenaba de vecinos, familiares y amigos al tiempo que el coche fúnebre accedía al recinto. "Es algo terrible. Conocía a la familia de toda la vida", señalaba una de las presentes minutos antes de acceder. "Quiero acompañarles, ya que no he podido verles aún", añadía.

Ahmed, un amigo cercano del padre de Álex, también esperaba a las puertas de la parroquia para poder acceder. "Nos enteramos el domingo. Lo conozco desde que nació y todavía no he podido ver las fotos", relataba emocionado Ahmed.

Este conocido ha estado en contacto con la familia en todo momento. "Han sido días duros. Solo hay que ver a los padres para ver el dolor. Por eso, queremos acompañarles en este momento tan duro", explicaba.

Otro de los allegados que se ha quedado en el exterior de la parroquia ha repartido pegatinas con la silueta de Álex y su camiseta de fútbol con el número 40 para acompañarles al camposanto.

Pese a las fuertes rachas de viento, los vecinos han aguardado en la puerta de la iglesia para acompañar a la familia hasta el cementerio para poder darle el último adiós. El sonido de un fuerte aplauso no solo ha llegado hasta su familia, sino hasta el cielo en homenaje al menor.