La Guardia Civil busca a dos personas atrapadas por un alud fueras de pistas en Huesca

Otra avalancha de nieve en el Pirineo aragonés. Al menos dos personas han sido atrapadas por un alud cerca del pico Cibollés, en una zona fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler (Huesca). A las 12.39 horas, el 122 ha derivado el aviso a la Guardia Civil, que ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montañana (Greim) de Benasque además de la Unidad Aérea de Huesca y de un helicóptero del 122 cuyos efectivos están trabajando en la zona según han confrimado a este diario desde el Instituto Armado. Han sido dos compañeros de los accidentados quienes ha dado la voz de alarma el mediodía de este 29 de enero.

En estos momentos están trabajando en el terreno ocho componentes del Greim de Benasque además del guía canino de este mismo Greim al que se también se ha sumado el guía canino del Greim de Panticosa. Son unos días en los que la cordillera pirenaica se encuentra en una situación nivológica muy desfavorable, con nieve profunda en todas las cotas y orientaciones y la presencia de numerosas placas de viento, gruesas y extensas, lo que eleva de forma significativa el peligro de aludes. Según los técnicos, se espera una actividad de aludes intensa, con avalanchas medianas y grandes, tanto de nieve seca como húmeda, en función de la altitud.

El Boletín de Peligro de Aludes (BPA), herramienta fundamental para la planificación de actividades y gestión del riesgo cuando se acude a la montaña nevada, ha descendido este jueves el nivel de riesgo al 3, tras elevarlo el pasado martes al 4, pero mantiene la alerta de cara a los próximos días. De hecho, los expertos recuerdan que “el paso de un esquiador puede ser el detonante de una avalancha”.

A pesar del descenso al 3, el nivel sigue muy alto, por lo que obliga a extremar las precauciones en la montaña. La combinación de nevadas continuas, lluvias en cotas altas y una atmósfera muy activa está impidiendo que la nieve se estabilice, lo que incrementa notablemente la peligrosidad. Durante el último mes, cinco personas han fallecido en Aragón en la montaña por culpa de una avalancha de nieve.