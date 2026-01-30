Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Euromillones del viernes 30 de enero de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 30 de enero de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 30 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 14, 18, 31, 35 y 46 y las estrellas 7 y 11.

El código del Millón ha sido el XKD54190.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

  1. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI

De "Alivio" a "La pena o la nada", el público de Mieres se entrega a Nacho Vegas en el inicio de su gira

De "Alivio" a "La pena o la nada", el público de Mieres se entrega a Nacho Vegas en el inicio de su gira

Así fue la primera actuación de la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" en la gala de clausura de los "Spanish Days" de Arabia Saudí

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" triunfa ante 18.000 personas en Arabia Saudí: "Jamás habíamos vivido algo así"

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" triunfa ante 18.000 personas en Arabia Saudí: "Jamás habíamos vivido algo así"

¿Quién es el responsable de los trenes?

Amorosa conspiración

Ganado

Estigma y salud mental

Sorteo Bonoloto del viernes 30 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 30 de enero de 2026
