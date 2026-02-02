España se prepara para otra semana marcada por borrascas atlánticas, lluvias y vientos intensos

Febrero arranca con la llegada de un nuevo tren de borrascas atlánticas que, siguiendo la tendencia de las semanas anteriores, dejará otra semana de lluvias generalizadas, avisos por viento y un clima invernal en buena parte de España. Según apuntan los modelos, el fenómeno afectará a gran parte de la Península Ibérica aunque, por el momento, todo apunta a que la vertiente mediterránea se salvará de los impactos más severos de estos frentes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para los próximos días avisos por acumulación de lluvias, fenómenos costeros adversos, vientos huracanados y deshielo en varios puntos del país.

Este primer lunes de febrero, los modelos indican la llegada de un frente activo que dejará una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular. Las precipitaciones serán especialmente abundantes en el oeste peninsular, el sur de Galicia, el Pirineo aragonés, el entorno del Sistema Central y áreas del sur de Andalucía, donde se espera que las lluvias puedan ir localmente acompañadas de tormenta y granizo. El viento también será un factor destacado, con rachas intensas en áreas costeras, en Andalucía y en montañas del interior peninsular, dando lugar a un importante temporal marítimo en Galicia con olas de más de 6 metros. En Cataluña se espera una jornada de lluvias generalizadas pero sin grandes afectaciones.

El martes continuará el tiempo inestable, con lluvias persistentes en buena parte del oeste y centro de la Península, sobre todo en el oeste de Galicia y zonas de sierra de Cádiz y Málaga. Por ahora, todo apunta a que estos chubascos no llegarán al Mediterráneo y en Cataluña, por ejemplo, se espera una jornada de cielos despejados y sol. La jornada también estará marcada por fuertes vientos, que seguirán soplando con fuerza en zonas costeras de Andalucía y de Galicia. En cuanto a las temperaturas, aunque las mínimas no serán extremadamente frías, las máximas sufrirán un descenso y en buena parte del interior no se llegará a 10 grados.

Riesgo de deshielo

El miércoles se perfila como la jornada meteorológicamente más complicada de la semana. Para entonces, todo apunta a que ya habrá llovido bastante previamente, por lo que los cauces de los ríos estarán cargados y los suelos muy empapados. Sobre esta delicada situación se espera la llegada de un nuevo frente muy activo porque viene acompañado de una masa de aire muy húmedo, que provocará precipitaciones generalizadas y abundantes, especialmente en Galicia y Andalucía. Por eso mismo, los meteorólogos advierten que el principal riesgo de este día será el deshielo ante la posibilidad de que llueva sobre la nieve acumulada en días previos y que, por lo tanto, los ríos bajen aún más cargados de lo habitual.

Los pronósticos apuntan a que la semana acabará con lluvias abundantes y vientos en la mayor parte del territorio. De cara al viernes y el fin de semana, el escenario más probable es que continúe la llegada de frentes atlánticos. Los modelos a medio plazo sugieren que para entonces las lluvias se concentrarán principalmente en el oeste, sur y centro de la Península. Si no hay más novedades en el ambiente, el este peninsular y Baleares, por su parte, disfrutarán de un tiempo más estable y soleado durante el fin de semana.