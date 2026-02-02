Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Galardones

‘El Periódico de España’ lanza los Premios Valor y Servicio a la labor de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil

Los galardonados, elegidos por un jurado independiente, serán profesionales que destaquen por su compromiso, dedicación y entrega

Izado solemne de la bandera nacional en Sevilla.

Izado solemne de la bandera nacional en Sevilla. / María José López / EP

Redacción

Madrid

El diario de Prensa Ibérica ultima los preparativos para celebrar en Madrid el próximo 4 de mayo la primera edición de la gala de entrega de sus Premios Valor y Servicio, unos galardones individuales y colectivos con los que se distingue el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los Premios Valor y Servicio, que cuentan con un jurado integrado por expertos independientes de prestigio, ponen en valor la excelencia profesional y humana de los galardonados subrayando su contribución decisiva a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano.

El premio al valor en acto de servicio, a la trayectoria, a los servicios a la comunidad, a la defensa de Europa, a operaciones destacadas en 2025, a la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y la seguridad, y a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad son solo algunas de las categorías en las que se distinguirá a profesionales.

La labor que desempeñan los miembros de los Ejército de Tierra y Aire, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil reviste de una transcendencia estratégica en el contexto de los importantes desafíos globales que afronta hoy la sociedad española, y el evento, al que acudirá una nutrida representación de empresarios y profesionales vinculados a la Defensa e Interior, pretende ser reflejo de las capacidades, el potencial y el talento que atesora nuestro país en este ámbito.

Noticias relacionadas

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

El gobierno asturiano lanza una advertencia a Ence sobre su regulación de empleo y expresa apoyo a la plantilla

El gobierno asturiano lanza una advertencia a Ence sobre su regulación de empleo y expresa apoyo a la plantilla

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 70 %: las mejores ofertas del día

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 70 %: las mejores ofertas del día

Talleres para el Carnaval, actividades de baile y gimnasia... la programación del centro social "El Rinconín", de Llanes, al descubierto

Talleres para el Carnaval, actividades de baile y gimnasia... la programación del centro social "El Rinconín", de Llanes, al descubierto

Hallan en la sierra de la Demanda el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo: medio metro y 125 millones de años

Hallan en la sierra de la Demanda el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo: medio metro y 125 millones de años

El restaurante ubicado en pleno corazón de Asturias que se convierte en lugar de peregrinaje para los amantes del asados de cordero o el cerdo a la estaca: "El entorno espectacular, la comida buenísima y el atendimiento del 200"

El restaurante ubicado en pleno corazón de Asturias que se convierte en lugar de peregrinaje para los amantes del asados de cordero o el cerdo a la estaca: "El entorno espectacular, la comida buenísima y el atendimiento del 200"

Goleada del Cornellana en casa: el marcador se cerró con un 8-1 frente al San Fernando

Goleada del Cornellana en casa: el marcador se cerró con un 8-1 frente al San Fernando

Convocada la XXVI Edición de los Premios "Mujer Concejo de Llanes"

Convocada la XXVI Edición de los Premios "Mujer Concejo de Llanes"
Tracking Pixel Contents