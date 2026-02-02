Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 2 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 2 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 4, 5, 13, 29, 30, 36. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 2114163, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos