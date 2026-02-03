La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológic otanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Domingo Díaz La borrasca Leonardo amenaza a Jerez: "Tenemos el río Guadalete en nivel rojo y eso va a provocar una masiva cantidad de agua" Jerez encara la llegada de Leonardo con gran preocupación. Las poblaciones rurales tuvieron que ser desalojadas la pasada semana por la crecida del Guadalete y esta vez lloverá sobre mojado. María José García Pelayo, alcaldesa de la localidad, ha afirmado este martes que "afrontamos dos días muy complicados". "Fundamentalmente dos días porque pueden ser más", ha insistido. "A partir de esta noche se va a producir la llegada de la borrasca, del temporal, como quieran llamarlo, Leonardo, que va a ser especialmente grave en la zona de Jerez". Lee la noticia completa.

Más de 900 desalojados en Jerez, Jimena y San Roque (Cádiz) ante el riesgo de inundaciones Más de 900 vecinos de Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, están siendo desalojados de forma preventiva de sus viviendas, ubicadas en zonas que pueden ser inundadas durante las intensas lluvias que se prevén a partir de esta medianoche debido a la borrasca Leonardo.

La UME moviliza unidades en Andalucía para colaborar ante la llegada de la borrasca Leonardo Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido este martes de la Base de Morón, en Arahal (Sevilla) para colaborar con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca Leonardo a esta comunidad. Según ha informado esta unidad del Ministerio de Defensa en su perfil oficial de X, donde ha compartido imágenes de la movilización de distintos vehículos, la UME trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.

Tráfico pide evitar viajes no esenciales en Andalucía ante el riesgo extremo de lluvia La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que realicen solo desplazamientos esenciales ante el riesgo extremo de lluvias en Andalucía, donde las precipitaciones caídas en los últimos días se suman a las previsiones meteorológicas de las próximas horas con fuertes lluvias especialmente en Cádiz y Málaga. Según informa este martes la DGT, la nueva borrasca Leonardo traerá lluvias y nieve en varias zonas de la Península durante la jornadas del miércoles y jueves, concentradas especialmente en el sur peninsular, concretamente en Cádiz y Málaga, donde se han emitido avisos de riesgo extremo por lluvias.

Los puertos de Algeciras y Tarifa cancelan sus conexiones marítimas con Ceuta y Tánger El puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado sus conexiones marítimas con los puertos de Ceuta y Tánger Med previstas para mañana miércoles debido al temporal en el Estrecho y la borrasca Leonardo. El puerto de Tarifa también ha suspendido su conexión con la ciudad de Tánger. El puerto de Algeciras ha alertado de estas cancelaciones a través de la red social X, donde un enlace informa además a los posibles pasajeros afectados de todas las salidas que no tendrán lugar mañana.

Protección Civil extiende hasta el sábado 7 los efectos adversos de la borrasca Leonardo La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha informado este martes de que extiende al menos hasta el sábado 7 la alerta por temporal atlántico en gran parte de la península a consecuencia de la "extensa" borrasca denominada Leonardo. Según un comunicado de la entidad, la circulación asociada a la borrasca arrastrará hacia el sur una masa de aire de origen tropical que dejará un volumen de precipitaciones "especialmente anómalo para la época del año", con especial incidencia en Andalucía.

Aviso rojo por "peligro extraordinario" mañana en Grazalema y Ronda La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por lluvias muy abundantes el miércoles en Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), que implican un "peligro extraordinario" por posibles inundaciones y crecidas. La Aemet advierte de que se pueden acumular más de 150 mm en doce horas y más de 200 en 24 horas en esas zonas. El organismo ya advirtió el lunes de que los suelos acumulan tanta humedad que las nuevas lluvias podrían causar inundaciones.

Ceuta cierra los colegios e institutos y suspende actos por efectos de la borrasca La Ciudad Autónoma de Ceuta ha acordado el cierre mañana miércoles de los colegios e institutos y suspender actos al aire libre como consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo, en la que se esperan vientos en la zona con rachas de más de 90 kilómetros por hora. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha informado en un comunicado de la suspensión de la jornada lectiva para este miércoles tras la decisión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de elevar de amarillo a naranja el aviso a consecuencia de la borrasca Leonardo, que producirá fuertes rachas de viento.

La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales para mañana, salvo en Almería La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad presencial lectiva en colegios e institutos en toda la comunidad excepto la provincia de Almería para mañana miércoles debido a la previsión de la llegada de la borrasca Leonardo, por lo que las clases se van a impartir de forma telemática. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones.