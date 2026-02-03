Casi el 40% de casos de cáncer podrían evitarse eliminando factores de riesgo como tabaco o alcohol

Casi cuatro de cada diez nuevos casos de cáncer diagnosticados en el mundo podrían estar relacionados con factores de riesgo que, al menos en parte, se podrían prevenir. Esta es la principal conclusión de un estudio científico internacional publicado este martes en la revista 'Nature Medicine' en el que se analiza la carga global del cáncer y su relación con factores de riesgo modificables como el consumo de tabaco o alcohol, determinadas infecciones, factores ambientales y riesgos laborales. El trabajo, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que en España se podrían evitar hasta el 30% de los casos de cáncer si se abandona el tabaco.

Infecciones como el virus del papiloma o la bacteria 'Helicobacter pylori' constituyen otro factor detrás de casos de cáncer

El estudio, encabezado por la investigadora Hanna Fink y otros investigadores de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), se centra en el análisis de 36 tipos de cáncer en 185 países y su relación con hasta 30 factores de riesgo modificables. Para ello, según relatan los especialistas, se combinaron los datos de incidencia de esta enfermedad en 2022 con información sobre cómo cada paciente se había expuesto a todos esos factores de riesgo durante la década anterior al diagnóstico, un periodo de latencia habitual en epidemiología del cáncer. A partir de esta combinación de datos, los expertos calcularon las asociaciones entre cada factor de riesgo y los distintos tipos de cáncer, teniendo en cuenta que varias exposiciones pueden coincidir en una misma persona y cómo esto puede amplificar el riesgo de sufrir la enfermedad.

El análisis, en el que se recopilan datos de 185 países, señala al tabaquismo como el principal factor de riesgo detrás de los diagnósticos de cáncer en el mundo

Los resultados indican que, de los 18,7 millones de nuevos casos de cáncer registrados en el mundo en 2022, unos 7,1 millones (es decir, el 37,8%) fueron potencialmente atribuibles a estos factores de riesgo modificables. La proporción fue mayor en hombres (45,4%, unos 4,3 millones de casos) que en mujeres (29,7%, unos 2,7 millones).

Los expertos afirman que estos resultados, lejos de ser motivo de alarma, son una oportunidad para la prevención

El análisis indica que entre todos los factores analizados, el tabaquismo fue el principal contribuyente a los nuevos casos de cáncer en el mundo (asociado al 15,1% de los diagnósticos a escala global) seguido de las infecciones como el virus del papiloma humano (VPH) o la bacteria 'Helicobacter pylori' (10,2%) y el consumo de alcohol (3,2%). Según afirma el trabajo, los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino concentraron casi la mitad de los casos potencialmente prevenibles identificados en el estudio.

Los datos de España

En el caso de España, por ejemplo, el análisis estima que el 41,8% de los casos de cáncer en hombres y el 26,1% en mujeres se atribuyen a factores externos modificables. En el caso de los hombres españoles, el 28,5% de los diagnósticos de cáncer están directamente relacionados con el consumo de tabaco y un 5,2% con el consumo de alcohol.

En cuanto a las mujeres españolas, en cambio, los registros indican que un 9,9% de los casos de cáncer están asociados al consumo de tabaco, un 2,7% al alcohol y un 5,5% a infecciones. En ambos casos, también se cuantifican porcentajes significativos de diagnósticos de cáncer asociados con la obesidad o el sedentarismo y que, por lo tanto, podrían evitarse con un cambio de hábitos o con la aplicación de medidas de salud pública.

Los expertos afirman que estos resultados, lejos de ser motivo de alarma, abren un amplio abanico de oportunidades para la prevención del cáncer. Por ejemplo, a través de medidas que permitan reducir el consumo de tabaco, prevenir determinadas infecciones y diseñar estrategias de salud pública adaptadas a las prioridades de cada región. "Comprender cómo la carga mundial del cáncer puede relacionarse con estos factores de riesgo puede ayudar a los países a planificar programas de prevención adaptados a sus propias prioridades. Sobre todo ante riesgos conductuales, ambientales, infecciosos y laborales potencialmente prevenibles", concluye el análisis.

Noticias relacionadas

"La principal conclusión de este estudio es el valor de la prevención para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población" Marina Pollán — Epidemióloga del cáncer

Para Marina Pollán, epidemióloga del cáncer y directora general del Instituto de Salud Carlos III, la importancia del estudio reside en que ofrece una "visión global, actualizada y comparativa" del peso real que tienen los factores de riesgo evitables en la carga del cáncer a escala global. "La principal conclusión de este estudio es el valor de la prevención para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población", comenta la especialista en declaraciones al Science Media Centre. "En el caso de España, los datos indican que el tabaco, el alcohol, los agentes infecciosos, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores que evitar", señala la especialista en referencia a las conclusiones de este estudio publicado en vísperas del Día Internacional contra el Cáncer.