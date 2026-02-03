Tragedia ferroviaria
La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz
Reclama que las juezas de Montoro designen a los ingenieros que estudiarán las causas del siniestro
Pilar Cobos
La Fiscalía de Córdoba ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro un informe pericial independiente sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos el 18 de enero pasado. Se trata de un análisis alternativo al que ya desarrolla la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que depende del Ministerio de Transportes.
Además, la Guardia Civil continúa su investigación para el esclarecimiento de los hechos. En el marco de este trabajo, en los últimos días ha trascendido la aportación de información a los investigadores por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la compañía Iryo, propietaria del tren que descarriló invadiendo la vía por la que circulaba, en dirección contraria, un Alvia.
El Ministerio Público ha informado este martes de la solicitud planteada a la sección de Instrucción para que acuerde la práctica de un informe pericial con objeto de determinar las causas del siniestro. Propone que la jueza instructora designe como peritos a ingenieros de caminos, sin perjuicio de que sea necesaria la participación de otros técnicos.
La semana pasada, la Fiscalía de Córdoba también solicitó al Tribunal de Instancia de Montoro la paralización del volcado de las cajas negras de los trenes accidentados, que iba a efectuar la CIAF el 27 de enero ante una comisión judicial delegada en Madrid. Entonces reclamó que la apertura de los registradores se practique ante las juezas que instruyen la causa y ante los fiscales. Por ahora, no se ha acordado una fecha nueva para la ejecución de esta prueba.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea