Tradición en EEUU
La marmota Phil pronostica seis semanas más de invierno
EP
La marmota Phil, de la localidad Punxsutawney en Pensilvania (Estados Unidos) ha pronosticado este lunes que el tiempo invernal durará seis semanas más, ya que después de salir de su madriguera y ver su sombra, ha regresado a su cueva.
La marmota más famosa del mundo sale cada 2 de febrero en una popular fiesta que esta pequeña localidad celebra desde hace 130 años.
La ceremonia ha contado con actuaciones musicales y espectáculos. Ha sido pasadas las 13.00 horas (en España) cuando han sacado a Phil de su madriguera y esta, al ser un día soleado, ha visto su sombra y ha vuelto a su escondite.
El pronóstico, sin rigor científico alguno, apunta que la primavera no llegará antes de tiempo y que el tiempo invernal se alargará seis semanas más, hasta mediados de marzo, cuando comenzará la nueva estación.
La 'fiabilidad' de este método consiste en que si el día está nublado, la marmota, al salir no verá su sombra y se quedará fuera, mientras que si se trata de un día soleado, ve la misma y regresa a la misma. Si no ve la sombra se supone de acuerdo con esta tradición estadounidense que el invierno terminará pronto y la primavera llegará adelantada, y al contrario.
La tradición de la marmota procede de la celebración cristiana del Día de las Candelas, que tiene lugar el 2 de febrero. Ese día los cristianos llevaban sus velas a la iglesia para su bendición, al considerar que sus hogares quedarían bendecidos para lo que quedara de invierno.
