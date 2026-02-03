Tras detectar una fuga en el ensayo
La NASA aplaza al menos hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna
Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia
Redacción
La misión tripulada de la Nasa Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse hoy durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.
Esta misión no solo supondrá el regreso este año del ser humano a la órbita lunar más de cinco décadas después, sino que inaugurará una era de exploración más representativa, al trasladar por primera vez al satélite terrestre a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.
Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.
Cuatro astronautas experimentados
Los cuatro acumulan 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales, y tendrán la misión de alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite y volver a la Tierra en diez días.
La tripulación comenzó el pasado 23 de enero la cuarentena reglamentaria antes del despegue de Artemis II, cuya ventana de lanzamiento se aplazó este viernes al 8 de febrero, debido al mal tiempo en Florida, y se prolongará hasta abril.
El lanzamiento de Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando los astronautas de la Apolo 12 abandonaron la superficie de la Luna en la última de este tipo de misiones.
Artemis III, prevista para no antes de 2027, será la encargada de mandar astronautas a la superficie lunar nuevamente.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar