Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 dejará precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Una imagen del pantalán de Puerto de la Laja, en El Granado (Huelva), tras soltarse por la crecida del río Guadiana, este martes.

Una imagen del pantalán de Puerto de la Laja, en El Granado (Huelva), tras soltarse por la crecida del río Guadiana, este martes. / EFE

A. Romero

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Elecciones en Aragón | Sigue en directo el debate a 8

Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A-81causa retenciones a la altura de Parqueastur

Ultimátum municipal a la empresa acusada de causar los malos olores en Langreo: debe aplicar medidas correctoras (antes de esta fecha) o se clausurará la actividad

María Remedios López Asensi, cuarta generación de Diego Verdú: "Somos el negocio más antiguo de Oviedo y el único secreto es ofrecer calidad"

