Mette-Marit pone patas arriba la Casa Real de Noruega

Esta semana el quiosco rosa es más bien negro para Mette-Marit de Noruega. La princesa lo tiene crudo para explicar, justificar de forma convincente y salir indemne de su relación de amistad (o lo que sea) con el pederasta Jeffrey Epstein, de la que se ha tenido noticia a través de documentos sobre sus comunicaciones (las del magnate) desclasificados. No sale la mujer de Haakon bien parada y así lo recogen las revistas del cuore.

En “Semana” la acusan de “poner en jaque” a la Corona noruega; en “Hola” hablan de la pesadilla que afrontan en la Casa Real, ya que hay que añadir el juicio por agresión sexual (varias violaciones) a su hijo Marius justo estos días; y en “Lecturas” lo tachan de “escándalo”.

Por contra, en la Casa Real española disfrutan de un buen momento. Basta ver a los Reyes Felipe VI y Letizia y su implicación en el apoyo a los que lo necesitan, como las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Así lo destacan en “Semana”, en cuya portada hay también hueco al mal rollo entre dos parejas: la vigente (no se sabe por cuánto tiempo) de Gloria Camila y Álvaro García, con una bronca en plena calle; y la rota, y ahora enfadada, de Kiko Rivera e Irene Rosales.

En “Hola” la portada es para Eugenia Silva y sus 50 años. Envidia que da la modelo, que posa en su casa en Extremadura. Además se cuela Melania Trump, que acaba de estrenar documental y cuenta alguna cosa de sus planes y proyectos en una entrevista.

En “Lecturas” hablan de las manifestaciones con implicación de artistas de Hollywood contar la policía de fronteras (el temido ICE) en Estados Unidos; Alejandro Sanz concede una entrevista; y hay pieza para Isabel Sartorius, con los suyos preocupados por su salud al estar ingresada en una residencia.

Para “Diez Minutos” es precisamente Sartorius la que ocupa el mayor espacio en la portada, que se completa con los arrumacos de Nacho a su novia, Eva González (hay foto); la visita de la Infanta Sofía a la Fundación ONCE y sus perros guía; y Mario Casas consolando a su novia tras un percance con el coche. Afortunada ella (por el consuelo, no por el golpe, evidentemente).