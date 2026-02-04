Los municipios de Andalucía donde más ha llovido esta noche por la borrasca Leonardo: Grazalema sobrepasa los 201 litros por metro cuadrado

Madrugada pasada por agua en toda Andalucía, incluso superando las previsiones. La fuerza con la que la borrasca Leonardo iba a golpear a la comunidad este miércoles obligaba a activar la alerta en todas las provincias e incluso a poner a Cádiz y Málaga en aviso rojo, al esperar lluvias que dejasen 200 litros por metro cuadrado. Sin embargo, según los medidores de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Grazalema se han superado los 201.5 litros en apenas ocho horas, lo que apunta a récord de la localidad gaditana en el acumulado del día.

De momento, la Junta de Andalucía ya anunció para hoy la “suspensión de la actividad lectiva en toda la comunidad”, salvo en Almería. Y las cifras de precipitaciones durante la madrugada ya apuntan a que será un día marcado por la intensa lluvia que caerá en toda la comunidad autónoma. Como se esperaba, en las provincias de Cádiz y Málaga es donde más litros por metro cuadrado han caído en las primeras siete y ocho horas del día, según el caso.

Grazalema, hacia a su récord de precipitaciones

Esta localidad gaditana, según la estación de Aemet, ha alcanzado los 201.5 mm (o litros por metro cuadrado) desde que comenzara la madrugada hasta las 08.30 horas. Esta cifra se corresponde con el aviso rojo que se había decretado para ella, aunque se han superado las previsiones.

El aviso rojo de Grazalema hablaba de "peligro extraordinario" con la predicción de una precipitación acumulada en 12 horas de 150 mm, pudiéndose alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas. Sin embargo, en apenas ocho horas ya va por esos 201.5 mm.

Además, por poner en contexto estos 201.5 mm, este año el valor máximo fue el 29 de enero con 248.7 litros en todo el día. El 28 de enero se llegó a los 178.6 litros en 24 horas. Para encontrar registros similares hay que remontarse al 10 de febrero de 1985, cuando se registraron 337 litros por metro cuadrado, o el 20 de diciembre de 2019, con 295,7 litros.

Mapa con los municipios en los que ha llovido más esta madrugada por la borrasca Leonardo según Aemet / Aemet

¿Dónde ha llovido más esta madrugada?

Además de Grazalema, las estaciones de Aemet sitúan como las localidades más lluviosas a Alpandire (Málaga) con 88.2 mm a las 8.00 horas; Cortes de la Frontera (Málaga) con 76.6 mm a las 8.00 horas; Jime a de la Frontera (Cádiz) con 56.6 mm a las 7.00 horas; o Estepona (Málaga) con 53.0 mm a las 8.30 horas.

A partir de estas, ya hay valores más bajos en el resto de la comunidad autónoma. Por provincias, en Córdoba destaca Priego de Córdoba con 39.8 mm o Doña Mencía con 25.7 mm, mientras que la capital se queda en 19.00 mm.

En Sevilla se han contabilizado en la capital unos 9.4 mm en las ocho primeras horas del día. También 17.6 mm en Morón de la Frontera, 15.2 mm en Tomares, o 14.3 en Cazalla de la Sierra. En la provincia de Huelva donde más ha llovido esta madrugada ha sido en Alajar (31.4 mm), Valverde del Camino (25.4mm) y Alosno (21.6 mm).

Municipios en los que ha llovido más esta madrugada por la borrasca Leonardo según Aemet / Aemet

Jaén ha alcanzado los 21.6 mm en Santa Elena, los 18.4 mm en Andújar, o los 14.8 mm en Arroyo del Ojanco. En Granada se han contabilizado registros importantes: 31.7 mm en Loja, 34.5 mm en Granada capital, o 29.0 en Huéscar.

En Almería el pico ha estado en los 37.4 mm de Adra o los 19.7 de Abla, mientras que en la capital han caído 9.0 mm. Cádiz ha sido la provincia más castigada por esos valores históricos de Grazalema, pero también se han contabilizado los 24.8 mm de Tarifa, los 17.6 mm de Vejer de la Frontera, o los 15.9 mm de Jerez de la Frontera. Y finalmente, en Málaga, destacan también los 26.0 mm de Estepona, 37.6 mm de Vélez Málaga, 40.6 mm de Algarrobo, 52.2 mm de Nerja, 46.0 mm de Gaucín o 43.0 mm de Marbella.

Además de en Grazalema, la Aemet ha actualizado en aviso rojo en la zona del Estrecho de Cádiz, hasta el medio día, y de Ronda en Málaga para todo el día. De momento, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ya ha confirmado que hay seis ríos en nivel rojo en la comunidad y 18, en naranja, por lo que no ha descartado que, a medida que avance la jornada y las lluvias continúen, sean necesarios más desalojos en zonas de riesgo. Hasta el momento, son más de 3.000 las personas desalojadas en Cádiz, Jaén y Málaga por el temporal.