Evacuados 600 vecinos de Valuengo y La Bazana (Jerez de los Caballeros) por el riesgo de inundaciones

El Centro de Emergencia 112 de Extremadura ha enviado un mensaje masivo de Es-Alert para los vecinos de la zona de influencia de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Según se informa a través de X, "se ha procedido al envío masivo de Es-Alert para la evacuación de La Bazana y Valuengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la presa de Valuengo".

Se han evacuado a 600 vecinos de ambas poblaciones. De ellos, cien se encuentran el polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros, 9 personas vulnerables han sido trasladadas a la Residencia Hernando de Soto y el resto se encuentran en domicilios de familiares.

En el mensaje se explica que "ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por la colmatación de la presa se ordena a la población la evacuación de La Bazana, por incomunicación afección a las zonas más bajas, y Valuengo por riesgo cierto. Todo el mundo se dirija al pabellón polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros. La salida de la Bazana es por la N-435. Se ruega estén atentos a las indicaciones y calanes oficiales. En caso de necesidad llamar al 112. No ponga su vida en riesgo".

De hecho, según los bomberos de la Diputación de Badajoz, se han desalojado a la población de La Bazaga y de Valuengo por el posible desbordamiento de la presa, cuya compuerta se ha estropeado y no puede abrirse para aliviar. El agua está saltando por encima.

Cinco autobuses (tres a Valuengo y dos a La Bazana) se han desplazado para trasladar a los vecinos que no puedan hacerlo por medios propios. En los accesos de ambas pedanías se han concentrado numerosos dispositivos de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil. La mayoría lo ha hecho con vehículos propios, pues apenas 12 personas se han subido a los autobuses. De momento, la carretera de Valuengo no está inundada, aunque el agua ya llega hasta la cuneta. Sí se teme que esté a punto de anegarse desde el cruce de la N-435 a La Bazana y que se tenga que cortar el puente que pasa por esta carretera nacional, entre Valuengo y La Bazana.

Según los testimonios recogidos en Valuengo, los vecinos están tranquilos.

Por otro lado, la N-432 está cortada a la altura del cruce de Feria. A partir de ese punto no se puede pasar en sentido Zafra.