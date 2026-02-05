Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin
Directo LA NUEVA ESPAÑA

Directo LA NUEVA ESPAÑA

Directo | Efectos de la borrasca Leonardo en Extremadura: decenas de evacuados, 27 presas aliviando y 30 carreteras afectadas

La Junta ha activado la situación operativa 1 del plan Inuncaex para toda la región, ante las previsiones de fuertes lluvias y vientos

Lola Luceño Barrantes

Guadalupe Moral

Almudena Villar Novillo

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ángel García Collado

Ascensión Martínez Romasanta

Laura Alcázar

Sandra Pérez Sánchez

Extremadura enfrenta una jornada complicada debido a la borrasca Leonardo, que ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX). Durante esta mañana, se han registrado numerosos cortes de carreteras, se han evacuado a más de 600 vecinos y hay numerosas incidenicias por toda la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents