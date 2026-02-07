Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprobar Lotería Nacional sábado 7 de febrero: resultados del sorteo celebrado hoy con premios en Huelva o Madrid

Combinación ganadora: el primer premio está dotado con 600.000 euros

Manuel Riu

Ya se conoce el número premiado así como las terminaciones que han tenido también su premio en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy en Madrid. El afortuado este 7 de febrero de 2026 ha sido el 97.617 que se ha vendido en Galapagar (Madrid) o Huelva. En el siguiente directo te contamos todos los números con los que puedes haber conseguido una buena alegría para el fin de semana.

