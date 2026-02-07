Comprobar Lotería Nacional sábado 7 de febrero: resultados del sorteo celebrado hoy con premios en Huelva o Madrid

Ya se conoce el número premiado así como las terminaciones que han tenido también su premio en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy en Madrid. El afortuado este 7 de febrero de 2026 ha sido el 97.617 que se ha vendido en Galapagar (Madrid) o Huelva. En el siguiente directo te contamos todos los números con los que puedes haber conseguido una buena alegría para el fin de semana.

Reintegros especiales Los reintegros especiales han ido para los números 7, 9 y 1.

premio Primer premio dotado con 600.000 euros El primer premio ha caído finalmente en el número 97.617 Dotado con 600.000 euros y que ha ido a Burgos, Galapagar (Madrid) y Huelva

Segundo premio Llega uno de los momentos clave. El segundo premio (120.000 euros por serie). El premio ha caído finalmente en el número 03365

tres Extracciones de cuatro cifras Estas son las extracciones de cuatro cifras que llevan un premio de 1.000 euros: 7886

3351

2366

7559

Extracciones de tres cifras del sorteo de hoy sábado 7 de febrero Extracciones de tres cifras con 300 euros de premio a la terminación: 311

459

046

276

060

854

151

328

174

613

loterias Extracciones de dos cifras que tienen 120 euros de premio: 05

55

61

71

53

11

21

03

58

Prepara tus boletos para comprobarlos porque estamos a punto de conocer el resultado. Los niños ya están metiendo los números en los bombos.

Ha comenzado el sorteo que se puede seguir en directo en la web de Loterías y Apuestas del Estado y también en nuestra web. En esta ocasión se repartirán 42 millones de euros.

Recuerda que es importante siempre comprobar los números en tu administración de loteria. Es bastante sencillo: basta con que te acerques con el boleto y te lo comprueben.