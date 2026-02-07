En Directo
Comprobar Lotería Nacional sábado 7 de febrero: resultados del sorteo celebrado hoy con premios en Huelva o Madrid
Combinación ganadora: el primer premio está dotado con 600.000 euros
Ya se conoce el número premiado así como las terminaciones que han tenido también su premio en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy en Madrid. El afortuado este 7 de febrero de 2026 ha sido el 97.617 que se ha vendido en Galapagar (Madrid) o Huelva. En el siguiente directo te contamos todos los números con los que puedes haber conseguido una buena alegría para el fin de semana.
Reintegros especiales
Los reintegros especiales han ido para los números 7, 9 y 1.
Primer premio dotado con 600.000 euros
El primer premio ha caído finalmente en el número 97.617
Dotado con 600.000 euros y que ha ido a Burgos, Galapagar (Madrid) y Huelva
Segundo premio
Llega uno de los momentos clave. El segundo premio (120.000 euros por serie).
El premio ha caído finalmente en el número 03365
Extracciones de cuatro cifras
Estas son las extracciones de cuatro cifras que llevan un premio de 1.000 euros:
- 7886
- 3351
- 2366
- 7559
Extracciones de tres cifras del sorteo de hoy sábado 7 de febrero
Extracciones de tres cifras con 300 euros de premio a la terminación:
- 311
- 459
- 046
- 276
- 060
- 854
- 151
- 328
- 174
- 613
Extracciones de dos cifras que tienen 120 euros de premio:
- 05
- 55
- 61
- 71
- 53
- 11
- 21
- 03
- 58
Prepara tus boletos para comprobarlos porque estamos a punto de conocer el resultado. Los niños ya están metiendo los números en los bombos.
Ha comenzado el sorteo que se puede seguir en directo en la web de Loterías y Apuestas del Estado y también en nuestra web. En esta ocasión se repartirán 42 millones de euros.
Recuerda que es importante siempre comprobar los números en tu administración de loteria. Es bastante sencillo: basta con que te acerques con el boleto y te lo comprueben.
Estamos a punto de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy sábado 7 de febrero
Tendrás premio si aciertas las 5 cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca