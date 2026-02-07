La extraña desaparición de Laura Mouré, la azafata de la Ruleta de la Suerte en Antena 3

Trabaja en uno de los programas más conocidos de la televisión. Es una de las personas más queridas del país y respetadas pero hay un negocio en el que parece no querer entrar. Los seguidores de La Ruleta de la Suerte, el concurso con el que millones de personas disfrutan de su almuerzo de mediodía mientras ven Antena 3 rodeados normalmente de público familiar, están extrañados desde hace tiempo al seguir la vida de Laura Mouré, una de las personas más concoidas del formato ya que lleva años siendo la joven que da la vuelta a las teclas del panel en el que los concursantes intentan adivinar las palabras o las expresiones con las que llevarse un suculento bote.

Morué es una de las más conocidas junto con Jorge Fernández, el exmodelo y presentador del formato, y el cantante que tuvo un grupo muy conocido en los años 90. El caso es que sus compañeros explotan a menudo las redes sociales y participan en otros negocios paralelos a su programa de televisión pero Mouré parece no querer conseguir ese objetivo.

De hecho muchos comentan su extraña desaparición de redes sociales, en donde hace más de 100 semanas que no postea nada. Y eso que acumula una nada desdeñable comunidad de más de 80.000 seguidores y en donde podría, si quisiera, promocionar productos, conseguir nuevos contratos y hacerse todavía más conocida. Lo que sí parece es que Morué valora suficientemente su vida personal.

Y eso que en su perfil de Instagram, que sí que está activo, siempre tiene cientos de reacciones y de personas que se muestran cariñosas y respetuosas con ella. No como otros famosos que generan más "hate" a su alrededor. En alguna de sus publicaciones, eso sí, nos podemos asomar parte a su vida privada con algunas de las fotos como las de su boda.