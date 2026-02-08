Andreea Ciudin, endocrina: "Hay una carrera por quién tiene el fármaco antiobesidad más potente, y eso da miedo"

Sostiene la doctora Andreea Ciudin –coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona)– que, en muchos casos, la obesidades un reflejo de las desigualdades de nuestra sociedad. Cita, por ejemplo, la inequidad en el acceso a los fármacos por la falta de financiación en el sistema público. La necesidad de tratarse de por vida y su precio elevado agrandan la brecha social en el caso de pacientes como los que ve a diario en su hospital y que, a veces, optan por la cirugía bariátrica, aun sin querer pasar por el quirófano, por no poder costearse el tratamiento.

De inequidades y de otros muchos aspectos relacionados con una enfermedad que, insiste, no es única, sino que engloba a muchas dolencias crónicas que tienen en común el exceso y/o disfunción de la grasa corporal, habla con EL PERIÓDICO tras ser una de las ponentes destacadas en un seminario celebrado en Cuenca al que asistió, además, como miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO).

“Hay pacientes que optan por la cirugía bariátrica, aun sin querer pasar por quirófano, por no poder costearse el tratamiento"

Usted remarca que la obesidad es una enfermedad "biológica". ¿Es importante subrayarlo?

No somos tan conscientes de ello. Parece que hay mensajes discordantes. En el abordaje a una persona con obesidad hay muchos protocolos que dicen: 'Si no le veo motivado, no le paso a la siguiente fase', que es la cirugía bariátrica o el tratamiento. Pero nos olvidamos de que toda esta evidencia se ha escrito antes de conocer los mecanismos reales de la obesidad, o de lo que son los trastornos biológicos y el papel de la genética, y muchos pacientes no pueden comer menos. Eso estigmatiza más a la persona que tiene un trastorno biológico real.

¿Es fundamental comprenderlo para diseñar la prevención?

Sí. Si no entendemos los mecanismos biológicos, no podemos diseñar bien la prevención. Sin duda, hay que mirar los determinantes sociales de la salud. Esto nos ayuda a que entren menos personas en la bolsa de los que tendrán la obesidad adquirida por malos hábitos, pero cometemos el error de pensar que, si hacemos estas intervenciones desde un punto de vista nutricional y social, ya está. Perdemos de vista que habrá un porcentaje que, hagas lo que hagas, la van a desarrollar. Esto no lo puedes prevenir en los pacientes que vienen precondicionados con una alteración biológica.

"Muchos protocolos se escribieron antes de conocer los mecanismos reales de la obesidad, los trastornos biológicos y el papel de la genética"

¿Qué sucede con el 'efecto rebote' tras dejar la medicación?

En este sentido debemos conocer el tipo de obesidad. ¿Qué quiere decir 'efecto rebote'? Tomo un fármaco, me va bien, lo quito, 're-gano' peso... Pero depende del escenario. Si es un tratamiento crónico, los afortunados que tienen la obesidad adquirida por malos hábitos, que están en un punto de reversibilidad, después de un mínimo de tres años de tratamiento, podrían intentar retirarlo. Porque el tejido graso tiene una memoria epigenética que dura unos dos años. Hay que saber interpretar y entender de qué mecanismos y de qué tipo de obesidad estamos hablando.

Otro aspecto contra el que luchan es el de la banalización en el uso de los fármacos antiobesidad.

No pasa con ninguna otra enfermedad. Viene porque no se acepta la obesidad como una enfermedad crónica, con sus varios tipos y mecanismos. Hasta que no se acepte, la gente pensará que su tratamiento se puede seguir cuando se quiera. Y, en realidad, se trata de un tratamiento hormonal, un péptido de estructuras similares a la insulina. Con la insulina no juega nadie, ni con las hormonas. El tema es que cualquiera que tiene número de colegiado puede hacer la receta de un fármaco antiobesidad. Pero esto no quiere decir que sepa qué efecto tienen estos fármacos.

"Cualquier médico que tiene un número de colegiado puede recetar un fármaco antiobesidad, pero eso no quiere decir que sepa qué efectos tienen"

Los oncólogos destacan un aumento de cáncer en jóvenes relacionado con dietas inadecuadas, disfunciones de la microbiota u obesidad. ¿Ya se conocía?

Era algo ya sabido. Los ultraprocesados, los conservantes, los aditivos, los colorantes, los potenciadores de aroma... Algunos de ellos tienen un efecto directo y son cancerígenos, pero otros promueven un estado de inflamación de bajo grado que, al final, junto con la obesidad, que también lo hace, alteran el sistema inmune y los factores de crecimiento.

“La banalización no sucede con ninguna otra enfermedad: hay un porcentaje de personas que, hagas lo que hagas, desarrollarán obesidad"

¿Cuál es su principal línea de trabajo en este momento?

Noticias relacionadas

En la parte clínica, estamos trabajando en fenotipar y poner nombre y apellido a cada tipo de obesidad de la persona que viene a la consulta. Tratamos de ver, según el fenotipo, quién tendría indicación de fármacos y quién no, porque no son para todo el mundo. También tenemos muchos ensayos con nuevas moléculas para la obesidad. Lo que está por venir es abrumador. Ahora todas estas hormonas conocidas se combinan de todas las formas habidas y por haber. Esto da un poco de miedo porque parece que la industria está en una carrera de quién tiene el fármaco más potente. Pero no se trata de eso. Ahora tenemos un ensayo, el triple agonista, con el que hay personas que han perdido 35% de su peso en menos de un año. ¿Para qué necesito esto? Es decir, en manos de quien no sepa cómo manejarlo puede ser peligroso. Al final lo que buscamos es mejorar la salud.