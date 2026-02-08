Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Así han quedado muchas de las carreteras de Andalucía tras el paso del temporal

Así han quedado muchas de las carreteras de Andalucía tras el paso del temporal

PI STUDIO

A. Romero / O. González

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents