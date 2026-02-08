En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

Sin avisos meteorológicos este domingo en la región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 8 de febrero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos que tenderán a nubosos, registrándose a su vez precipitaciones débiles que serán localmente moderadas y generalizadas al final de la jornada.

La cota de la nieve se situará entre 900 y 1.200 metros de altitud, aumentando por la tarde, mientras que el viento soplará del oeste y suroeste de flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte.

Por su parte, las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo las máximas que experimentarán un moderado ascenso en el extremo norte de la región.

Así, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 6 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 11 grados.