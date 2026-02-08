Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla / EL PERIÓDICO

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Carmen Hidalgo Sancho

La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

  1. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  2. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  3. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
  6. La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
  7. El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza por razones de seguridad
  8. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar

El partido de la jornada se juega en El Zaguán: Tres puntos separan al Salas y al Cornellana, que se ven las caras en lo alto de la tabla

Una queja por años de abandono del camino a una casa en Pivierda dinamita el Pleno de Colunga

Cangas del Narcea estrena batucada: "Estamos abiertos a todo el mundo que quiera participar, sin límite"

Los autos más locos desfilan por el centro de Luarca: "adrelina" y "mucho trasto guapo"

La expansión sin pausa del “tercer concejo”: sólo Madrid y Barcelona ganaron más votantes en el extranjero que Asturias en 2025

Devoción y candelas en Poreñu: "Es una celebración muy sentida, un fe que sigue viva entre los vecinos del pueblo y del entorno"

Los expertos, rotundos sobre el caos ferroviario de Asturias: "Se necesita una obra profunda en Villabona; tenemos un trazado del siglo XIX"

