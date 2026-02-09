Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Productos ya retirados del mercado

Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras beber leche de fórmula

Otros tres lactantes han sufrido vómitos y trastornos gastrointestinales relacionados con el consumo del producto

Cinco bebés han sido hospitalizados tras consumir lecha de fórmula investigada por contener una toxina.

Cinco bebés han sido hospitalizados tras consumir lecha de fórmula investigada por contener una toxina. / Rawpixel. Freepik.

Redacción

Cinco bebés han sido hospitalizados en España, tras sufrir vómitos y problemas gastrointestinales, tras beber leches de fórmula investigadas por contener la toxina cereulida, producida por una bacteria y que ya han sido retiradas del mercado. Otros tres pequeños han presentado los mismos síntomas, según el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) en una información que hasta ahora no había sido hecha pública por las autoridades españolas.

“Ninguno de los casos ha sido confirmado en el laboratorio”, añade el documento, por lo que no se ha podido “establecer una relación causa-efecto entre los síntomas y el consumo”. El ECDC informa de que en el mes de enero se retiraron estos productos del mercado tanto en la Unión Europea como fuera de la UE al detectarse esta toxina que produce un cuadro repentino de náuseas y vómitos poco después de consumirse.

Noticias relacionadas

Además de en España, el ECDC reporta que en Francia ingresaron 11 niños “que ya se recuperan en sus casas”. En Reino Unido se han detectado 36 casos de bebés con síntomas tras consumir esta leche, más otros cinco casos confirmados en Bélgica. Las autoridades en Dinamarca han recibido informes sobre menores con síntomas una vez ingerida la leche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  4. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  5. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  6. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  8. El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación

Las transformaciones socioeconómica, urbana y administrativa, ejes de la convención del PP de Gijón que definirá su programa electoral

Las transformaciones socioeconómica, urbana y administrativa, ejes de la convención del PP de Gijón que definirá su programa electoral

Bizum se ve obligado a lanzar un comunicado por lo que está pasando con Hacienda y sus usuarios

Bizum se ve obligado a lanzar un comunicado por lo que está pasando con Hacienda y sus usuarios

Incertidumbre y reorganización entre los viajeros por la huelga de maquinistas en la estación de Gijón: "Es cruzar los dedos y tener suerte"

Incertidumbre y reorganización entre los viajeros por la huelga de maquinistas en la estación de Gijón: "Es cruzar los dedos y tener suerte"

Incertidumbre y reorganización entre los viajeros por la huelga de maquinistas en la estación de Gijón (en imágenes)

Incertidumbre y reorganización entre los viajeros por la huelga de maquinistas en la estación de Gijón (en imágenes)
Tracking Pixel Contents