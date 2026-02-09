La multa de 900 euros y tres puntos de carnet que tiene en vilo a la DGT: "No enviamos notificaciones"

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha visto en la obligación de advertir a los conductores de una nueva multa que está afectando a muchas personas. Se trata de una estafa masiva. Hay usuarios que aseguran haber recibido la multa "varias veces en una semana".

"Muchos usuarios están recibiendo correos electrónicos que suplantan a la DGT solicitando el pago de una multa", informan desde los perfiles sociales del ogranismo. Advierten que es un fraude y acalaran a los conductores que en ningún caso envían notificaciones a través de mensajes o correos electrónicos, "solo a través de correo postal o Dirección Electrónica Vial".

El mensaje falso hace alusión a un intento de comunicación previo que, al no darse, hace que la sanción suba de 100 a 300 euros. Advierten, además, que de no recibir el dinero en las próximas 24 horas se incrementará hasta los 900 euros.

Esta infracción, según el comunicado falso, conlleva la retirada de tres puntos del permiso de conducir.

Son muchos los conductores que han recibido este mensaje falso y de forma reiterada en una misma semana. La recomendación es eliminarlo y no hacer caso a este tipo de comunicaciones frudelantes conocidas como "phising".

Noticias relacionadas

Problemas con las balizas

La entrada en vigor de la obligatoriedad de las balizas V-16 conectadas ha transformado la manera en la que los conductores españoles gestionan sus emergencias en carretera. Este avance tecnológico, diseñado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para reducir los atropellos en el arcén, permite que los vehículos accidentados envíen su ubicación exacta a la plataforma DGT 3.0. Sin embargo, la Guardia Civil ha detectado que esta misma funcionalidad de geolocalización está siendo aprovechada por redes organizadas para ejecutar un nuevo tipo de fraude. Los delincuentes, conocidos como grúas pirata, interceptan las señales o monitorizan las incidencias para presentarse en el lugar del incidente antes que el servicio de asistencia en carretera oficial contratado por el usuario.