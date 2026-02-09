Los técnicos no ven evidencias que vinculen los movimientos sísmicos en Málaga con las borrascas

Técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) consideran que "no existe una evidencia científica actualmente que vincule la acumulación de movimientos sísmicos en la Serranía de Ronda (Málaga), habituales en la zona, con el episodio de lluvias persistentes".

Estos técnicos han iniciado este lunes una ronda de comunicación con los municipios de dicha comarca malagueña para informar a sus alcaldes sobre los fenómenos observados en relación con ruidos, movimientos del suelo y sísmicos que se han producido estos días, coincidiendo con la sucesión de borrascas en Andalucía.

El objetivo es facilitar a los alcaldes una explicación científica de primera mano sobre los fenómenos observados, ha informado la Junta en un comunicado.

El encuentro también ha servido para hacer un llamamiento a la calma y explicar la base científica de los fenómenos observados.

El teléfono 112 ha venido recibiendo llamadas de vecinos de la zona de la Serranía de Ronda informando de estruendos, ruidos y movimientos en el terreno que se han venido repitiendo a lo largo de estos días, generando una situación de incertidumbre y alarma entre la población.

Desde la dirección del Plan ante el Riesgo de Inundaciones de Andalucía (PERI) se han llevado a cabo actuaciones preventivas y de seguridad en las zonas afectadas.

El pasado viernes se sumó al operativo un equipo de diez especialistas en hidrogeología y movimientos del terreno, dependiente del CSIC, para analizar los ruidos y movimientos del terreno observados.

Junto con especialistas en sismología del IGN, que han prestado asesoramiento científico-técnico frente a la situación en el entorno, han elaborado los informes técnicos preliminares y, en algunos casos, ofrecido información sobre el terreno a los municipios ya visitados.

Para coordinar una información rigurosa, oficial y basada en la evidencia científica a las localidades afectadas, y una vez finalizados los primeros análisis científicos-técnicos, se ha constituido un grupo de comunicación para responder a la demanda informativa sobre los episodios que están teniendo lugar.

En la jornada de este lunes en las reuniones informativas se han explicado las dos situaciones, diferenciadas y no relacionadas: la primera, a raíz de los ruidos del suelo, tiene que ver con los acuíferos, que a consecuencia de las precipitaciones se están llenando de agua, cambiando la presión y provocando ruidos.

Según han explicado los técnicos, se trata de fenómenos que están dentro de la normalidad.

El segundo fenómeno se refiere a la actividad sísmica registrada estos días, y que, tal y como avalan los especialistas del IGN, se encuentra dentro de la normalidad y es la habitual en esa zona geográfica y que no está asociada ni a inundaciones, ni a las condiciones meteorológicas ni al llenado de los acuíferos.

El IGN ha explicado que la sismicidad de la zona es de carácter bajo–moderado y no se han observado circunstancias extraordinarias.

Los especialistas del CSIC también han explicado el fenómeno de los movimientos del terreno como los deslizamientos y han ofrecido claves de utilidad a los consistorios a fin de monitorizar cada caso, detectar signos de alerta y actuar de forma temprana en los casos necesarios.