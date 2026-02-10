Del poder del arte a la lucha con la muerte, estos son los 10 libros más vendidos de esta semana

La lista de los libros más vendidos de España durante esta semana no podría ser más variada: entre los libros más populares aparecen novelas de realismo mágico, historia, romance, psicología y mucho más. Sus autores nos trasladan a una miríada de mundos paralelos, nos invitan a viajar en tiempo y en espacio, a cumplir nuestros sueños más sagrados y a afrontar nuestros temores más oscuros.

Algunas obras, como 'La ciudad de las luces muertas' de David Uclés y 'Oxígeno' de Marta Jiménez Serrano, son novedades literarias; otras, como 'Comerás flores' de Lucía Solla Sobral, mantienen su posición en la lista desde el año pasado. Crece también el impacto del mundo cinematográfico en el interés del público, así, 'Hamnet' de Maggie O'Farrell reaparece en las estanterías gracias al reciente triunfo de su adaptación. Queda claro: hoy, las librerías pueden ofrecer una joya para el gusto de cada uno de sus lectores.

'La ciudad de las luces muertas', David Uclés

Galardonada con el Premio Nadal 2026, la obra de David Uclés gana popularidad desde el primer día. Ambientada en la Barcelona de posguerra, esta novela cuenta una historia extraña e inquietante. En un accidente misterioso, una joven provoca un fenómeno que sume a la ciudad en una oscuridad total. Las Barcelonas del pasado y el futuro se convergen y se sobreponen en el mismo sitio, reaparecen las casas y las personas, dejando la Ciudad Condal desbordada por todas sus épocas.

En este lugar imposible, vuelven a la vida y cruzan las vías los mayores escritores y artistas de la historia: está Picasso haciendo llorar a Simone Weil, Cortázar pintando un retrato de Laforet, García Márquez huyendo en una barca y George Orwell protegiendo a Montserrat Caballé, Núria Espert y Jordi Savall de los misiles de la guerra. Estos y otros personajes tendrán que unir sus artes para descubrir el enigma de la ciudad y recuperar la luz muerta.

'Comerás flores', Lucía Solla Sobral

El brillante debut de la escritora sigue fascinando a los lectores de todo el país. Tras la muerte de su padre, Marina, una joven recién graduada, conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que ella. En poco tiempo, su universo se pone de cabeza: pasa de compartir su día a día con amigas y de disfrutar la juventud despreocupada a vivir en el lujoso apartamento de Jaime y cenar en restaurantes caros. La protagonista se siente hechizada por el mundo encantador de su amante, pero, construyendo su vida alrededor de él, deja aparte las piezas cada vez más grandes de sí misma.

'Comerás flores' no es una historia de amor; es una historia que se contó miles y miles de veces —en la cocina, bajo la pálida luz de la lámpara; en llamadas telefónicas a las dos de la mañana, entre sollozos sofocados; en los cuartos de baño de mujeres en plena fiesta—, es una historia que se contará miles y miles de veces más. Porque hace falta contarla. Porque, solo contando y escuchándola, encontramos las fuerzas para ponerle fin.

'La península de las casas vacías', David Uclés

Otra novela del deslumbrante David Uclés, el retrato más mágico y más realista de la Guerra Civil Española. Muestra la desintegración de la familia y la deshumanización total del pueblo, el dolor y la suciedad de la batalla, el amor, el miedo y la pérdida. Habla de un soldado que se corta la piel para dejar salir la ceniza acumulada, de un maestro que enseña a sus alumnos a fingir estar muertos, de una campesina que pinta de negro todos los árboles de su huerto, y de un fotógrafo que pisa una mina y no levanta el pie en cuarenta años.

En 'La península de las casas vacías', la Guerra revela todas sus caras, cada una más fea que la otra, cada grito más espantoso, cada llanto más desesperado. Se sobreponen y se convergen en la cara única del pueblo y de la tierra, cubierta de sangre, en la que antaño crecías las flores.

'Brimstone', Callie Hart

A menudo, las lectoras jóvenes acaban siendo las seguidoras más leales de sus autoras favoritas, y la segunda parte de la amada trilogía 'Alquimia & Fae' le sirve de prueba. Tras ser coronada como regente de la Corte de Sangre, Saeris Fane descubre que una reina no es dueña de sí misma. Su distrito y su hermano necesitan que ella vuelva a casa, pero la joven no puede regresar viva a través del mercurio. Entonces, tiene que enviar a alguien en su nombre. Arriesgando la vida, Kingfisher de Puerta Ajun viaja a Zilvaren junto con Carrion Swift. Los aguardan todo tipo de peligros, y Fisher tendrá que superar cada uno para poder reunirse con Saeris y salvar el reino de Yvelia.

'Hamnet', Maggie O'Farrell

Tras la salida de la película homónima, 'Hamnet' vuelve a conquistar los corazones del público seis años después de su publicación. La novela, ambientada en Inglaterra del siglo XVI, relata la vida de Agnes, que transcurre tranquilamente junto a su marido William y a sus tres hijos. No obstante, la familia sufre un doloroso golpe cuando uno de los niños, Hamnet, muere por haber contraído la peste. Afectado por la aflicción, su padre crea uno de los personajes más conocidos de la literatura universal, de nombre casi idéntico.

En su obra, Maggie O'Farrell no habla de los sucesos famosos y de los éxitos literarios, sino de aquellas partes de la historia que tan frecuentemente pasan desapercibidas: los momentos más íntimos de la familia y, sobre todo, la vida de la mujer que la mantenía y que tuvo que lidiar con una pérdida irreparable.

'Oxígeno', Marta Jiménez Serrano

Un relato autobiográfico escalofriante y conmovedor, un libro que podría nunca haber sido escrito. En noviembre de 2020, la autora estuvo a punto de morir. Un día como cualquier otro, ella y su pareja se estaban muriendo, tranquilamente y sin estar conscientes de ello: la caldera tenía una fuga y el monóxido de carbono fue llenando el aire, adormeciéndoles hasta que Marta se levantó con fuerza para ir al baño. Ahí, se derrumbó en el suelo y golpeó la cabeza.

En cinco años, Jiménez Serrano logró narrar los tenebrosos minutos de la batalla por el oxígeno, los meses que siguieron el día de su casi-muerte y los años que lo precedieron, cuando se enamoraron y empezaron a construir un hogar sin pensar en lo peligroso que podría ser el fuego. La escritora reúne el humor agudo y la consciencia profunda para mirar a la muerte en la cara y para celebrar cada momento de la mayor victoria de su vida.

'Han cantado bingo', Lana Corujo

El debut narrativo de la poeta e ilustradora cuenta la historia de una infancia cálida, cercana y violenta. Algunas noches, en los diez minutos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen por la puerta de atrás hasta El Ahorcado, un volcán redondo cerca de su casa, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Pero una noche lo cambia todo. En los diez minutos del partido de bingo, la autora explora toda una infancia de los silencios y la culpa, de las verbenas, las heridas y la magia oscura de Lanzarote. Presenta un relato cautivador, cruel y sumamente sincero, que incita a mirar directamente al fuego con los ojos bien abiertos, aun cuando el miedo llama a huir sin dejar rastro.

'Las gratitudes', Delphine de Vigan

Una novela genial en su simplicidad, 'Las gratitudes' habla de la importancia de poder dar las gracias a aquellas personas que han tenido impacto en nuestras vidas. Michka Seld fue una de esas personas para Marie, su vecina, de la que cuidaba en la infancia cuando su madre se ausentaba. Ahora, al ser ingresada en un geriátrico, Michka busca a aquella pareja que le ayudó en su juventud, cuando, en los años de ocupación alemana, necesitaba un refugio para evitar la muerte en un campo de concentración.

Parece que las gracias nunca se dicen lo suficientemente, que las palabras faltan y fallan y no logran expresar todo lo que se siente, que los silencios se vuelven cada vez más estrepitosos. Jérôme, el logopeda de Michka que intenta recuperar su habla afectada por la afasia, lleva años trabajando con los silencios, los remordimientos, los recuerdos que ya no están. Unidos por los secretos y las palabras sin decir, los tres protagonistas se comprometen a encontrar el matrimonio que hace años había salvado la vida de Michka y a dar las últimas gracias a pesar del miedo, del tiempo y de la distancia.

'Coloquio de invierno', Luis Landero

El pequeño 'Decamerón' del nuestro siglo, la nueva obra de Landero nos presenta siete personajes con siete historias únicas. Atrapados en un hotel durante el temporal Filomena, los protagonistas deciden animar la espera contándose anécdotas que pronto se convierten en confesiones más sagradas. Los relatos de cada uno dan lugar a discusiones ligeras y serias, a debates sobre el amor, la amistad y la valentía, y a lecciones de vida inesperadas. Es una colección auténtica de la experiencia humana, sazonada con emoción e intriga adictivas.

'Instrucción de novicias', Ana Garriga & Carmen Urbita

Una brillante relectura y reivindicación de las figuras femeninas en la historia. Empezando con una visita al Carmelo de San José de Sevilla, fundado por Teresa de Jesús y María de San José, las autoras se ponen en contacto con los objetos y los textos conservados de la Edad Media para narrar la vida de las monjas del convento femenino barroco. Se acercan a sus límites, sus jerarquías y relaciones internas, ofreciendo los resultados de una investigación profunda y exhaustiva. Las costumbres y las advertencias espirituales que seguían esas mujeres jóvenes forman parte de un conocimiento especial y valioso, de enseñanzas vitales sobre la libertad, la obediencia y la fe.