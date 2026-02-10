Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspensión del servicio de cercanías en Madrid entre Nuevos Ministerios y Atocha por un incendio

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha.

Trenes en los andenes durante la huelga ferroviaria en la estación de Atocha. / EP

Paula Correa

La circulación de trenes de cercanías en Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Atocha debido a un incendio que se ha producido en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria, según ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial.

Las autoridades ferroviarias han activado los protocolos de seguridad y recomiendan a los viajeros evitar la zona y buscar alternativas de transporte mientras se restablece el servicio. El personal de seguridad y bomberos se encuentra trabajando para controlar el fuego y minimizar el impacto en la operación de los trenes.

TEMAS

Frixuelos, picatostas y disfraces: el Carnaval también se celebra a lo grande en las pequeñas localidades de Siero

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

