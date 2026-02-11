Pasando revista en rosa
Amores por sorpresa en San Valentín: la pillada en Dubai de Tamara Gorro y Cayetano Rivera
Rosa, la millonaria de “Pasapalabra” que tiene claro que el dinero será para ayudar a sus padres
San Valentín se acerca y qué mejor para celebrarlo por todo lo alto que en las revistas del corazón, que para eso se llaman así. Las cuatro llegan al quiosco rosa cargadas de historias de amor. “Hola” lleva a portada la de Feliciano López y Sandra Gago, “Love Story” que titulan sobre una foto de la pareja, muy acaramelada. Y dos piezas más: una para el rey Carlos de Inglaterra, que cuenta en su finca de Sandringham su nuevo proyecto verde; y otra para el rey Juan Carlos de España, que desde Abu Dabi desmiente estar tan enfermo como lo pintaron informaciones recientes.
Otra historia de amor, reciente y que dará mucho que hablar, es la de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Se les ha pillado bien lejos, en Dubai. Van en la portada de “Semana”, “Lecturas” y “Diez Minutos”.
En “Semana” apuestan por la Reina Sofía, “muy afectada” tras perder a su hermana Irene de Grecia. También recogen la recuperación de Sara Carbonero y hablan con Rosa, la ganadora de “Pasapalabra”.
La concursante aparece también en “Lecturas” y cuenta que parte del premio (2,7 millones que se quedan en uno menos por obra de Hacienda) lo dedicará a ayudar y asegurar estabilida a sus padres. En la revista también informan de que Chino Darín y Úrsula Corberó acaban de ser padres.
Y en “Diez Minutos” Sara Carbonero se muestra feliz de “haber superado otra piedra en el camino”. Dan cuenta del premio de Rosa, el viaje a Dubai de Gorro y Rivera y otra historia de amor, pero maternal: Borja Thyssen y su madre, de paseo y muy cariñosos.
