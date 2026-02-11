Políticas
Cargas y una detención en el pleno de Santpedor (Barcelona): la entrada de un concejal de Aliança Catalana provoca una movilización de rechazo tensa
La incorporación de Jordi Soteras al consistorio provoca protestas del movimiento popular y momentos de confrontación con presencia policial
Ariadna Gombau
Tensión, cargas policiales y una detención en el pleno de Santpedor (Barcelona) a raíz de la entrada en el consistorio del concejal Jordi Soteras, de Aliança Catalana, que sustituye a Jordi Rojas, de Sumem x Santpedor (vinculado a Junts). Justo antes del inicio de la sesión, a las cinco y media de la tarde, varios colectivos del movimiento popular de Santpedor se han concentrado en la plaza Gran U d’Octubre para protestar contra esta incorporación.
Soteras ha asistido al pleno acompañado de varios miembros de su partido. Desde el principio se han producido momentos de confrontación entre ambos grupos, que se han intensificado cuando los representantes de Aliança Catalana han accedido a la sala de plenos, mientras los cuerpos de seguridad impedían la entrada a otras personas, mayoritariamente procedentes de la concentración. Uno de los hombres que ha logrado acceder al interior ha sido detenido por un delito de resistencia grave
