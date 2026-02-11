¿Conoces a esta mujer? La Guardia Civil pide ayuda para identificarla tras aparecer en una maleta en Málaga hace tres años

La Guardia Civil ha solicitado este miércoles colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís (Málaga) en 2023. Bartolomé, un jardinero que trabajaba en el entorno de la urbanización The Crest La Quinta, localizó el lunes 24 de abril los restos óseos que dieron lugar a la investigación del instituto armado, que hasta ahora han podido comprobar que pertenecerían a una mujer de unos 40 años que murió entre 2020 y 2023.

La Dirección General de la Guardia Civil ha informado este miércoles que los estudios antropológicos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos también marrones. "Determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo", han añadido.

Elaboración del retrato robot

Al no poder identificar a la víctima con los datos obtenidos, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Con la aplicación de novedosas técnicas de reconstrucción facial, se ha logrado diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de esta mujer.

Con el objetivo de avanzar en la identificación de la fallecida, la Guardia Civil ha difundido este retrato y ha pedido que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de este Cuerpo en Málaga.