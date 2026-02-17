Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Velo

Velo islámico: ¿Cuál es la diferencia entre burka y niqab?

El Congreso debate una propuesta de Vox para prohibir velos y burkas en el espacio público

Diferencia entre burka y ni

Diferencia entre burka y ni

Redacción

El Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka, a la que el PP ya ha avanzado que dará respaldo.

¿Qué diferencias hay entre burka y niqab y el resto de velos islámicos?

Hiyab

El hiyab es un velo que cubre el pelo. Las mujeres musulmanas están obligadas a usarlo desde que tienen su primera menstruación, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata.

Al Amira

Es un velo de dos piezas. Consta de un gorro ajustado, normalmente sintético o de algodón o, y un pañuelo tubular.

Chador

Prenda de estilo tradicional iraní que cubre desde los pies a la cabeza. Es un semicírculo que toca hasta el suelo. No tiene rendija para las manos, por lo que se mantiene cerrado sujetándolo con las manos o sencillamente apretándolo bajo los brazos.

Niqab

Se trata de una prenda similar al velo islámico que además de cubrir el pelo también oculta el rostro dejando solo los ojos al descubierto.

Noticias relacionadas

Burka

Es el tipo de prenda menos común en el mundo islámico y también la más polémica. Se trata de una prenda que cubre el cuerpo de la mujer desde la cabeza hasta los pies, tapando incluso los ojos, que quedan detrás de una malla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  3. El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
  4. Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
  5. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  6. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  7. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
  8. Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 17 de febrero: hasta un 60% de descuento

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 17 de febrero: hasta un 60% de descuento

La policía de barrio de La Corredoria vuelve a marcar la diferencia: detenida en el barrio una banda itinerante que huía tras perpetrar un atraco en Gijón

La policía de barrio de La Corredoria vuelve a marcar la diferencia: detenida en el barrio una banda itinerante que huía tras perpetrar un atraco en Gijón

Callar y observar

Callar y observar

El feminismo asturiano reúne a 14 veteranas del arte en su aniversario

El feminismo asturiano reúne a 14 veteranas del arte en su aniversario
Tracking Pixel Contents