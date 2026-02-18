Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Suceso

Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Badén de Campanario.

Badén de Campanario. / LCB

Samuel Sánchez

Campanario

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaba por el agua en un badén del río Zújar, en las inmediaciones del punto kilométrico 25 de la carretera EX-115, en el término municipal de Campanario, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso ha movilizado a efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1), personal del Punto de Atención Continuada de Campanario, Guardia Civil, bomberos del CPEI de Don Benito, Cruz Roja y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Noticias relacionadas

Por causas que se investigan, el vehículo fue arrastrado por la corriente al atravesar el badén, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar la vida de la mujer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
  3. Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
  4. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  5. La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
  6. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  7. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  8. Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes

La borrasca Pedro pondrá el jueves en aviso a 14 comunidades por viento, olas y nieve

La borrasca Pedro pondrá el jueves en aviso a 14 comunidades por viento, olas y nieve

Colas en Ikea para conseguir el nuevo limonero que puedes plantar en casa más barato del mercado: perfecto para balcón o terraza

Colas en Ikea para conseguir el nuevo limonero que puedes plantar en casa más barato del mercado: perfecto para balcón o terraza

Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano

Avilés celebra el Día de la Llingua Materna con folk en asturiano

Mañana habrá colas kilométricas en Costo para hacerse con la aspiradora Dyson más potente que tiene un increíble descuento

Mañana habrá colas kilométricas en Costo para hacerse con la aspiradora Dyson más potente que tiene un increíble descuento

Presentación en Llanes de un libro sobre el poeta y narrador Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria

Presentación en Llanes de un libro sobre el poeta y narrador Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria

Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

Nueve años después de iniciarlas, la jueza termina las investigaciones del caso "Hulla" y pide a la Fiscalía que presente acusación: Villa sigue fuera de la lista de imputados

Nueve años después de iniciarlas, la jueza termina las investigaciones del caso "Hulla" y pide a la Fiscalía que presente acusación: Villa sigue fuera de la lista de imputados

Amor líquidu

Tracking Pixel Contents