Isabel Preysler, 75 años y defensora de Julio Iglesias

La “reina de corazones” cumple 75 y lo celebra en el quiosco rosa, por supuesto, en “Hola”. Allí, en esa portada que le pertenece más que a cualquier otro personaje del cuore patrio, Isabel Preysler presume de estar en formar y aprovecha para defender de las acusaciones de agresión sexual a su exmarido Julio Iglesias: “Me duele que Julio esté sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables”. Isabel está en Miami con sus hijos y nietos, con los que celebrará el cumpleaños. En portada, dos ventanitas, una para Carolina Cerezuela con su hija Carla Moyá, que quiere “seguir sus pasos”; otra, para la Reina Sofía e Irene Urdangarín, a las que se ha visto juntas en una salida.

“Semana” lleva a portada, en grande, precisamente a la Reina Sofía, que tuvo una “salida de amigas” por la noche de Madrid: se la pudo ver con Paloma O`shea y Ana Patricia Botín.

La revista informa que al Rey Juan Carlos se lo ha visto en silla de ruedas. También hay fotos (dentro, no en portada) de Tamara Gorro y Cayetano Martínez de Irujo. Y en el frío Copenhague, en el palacio, la reina Marie, esposa del príncipe Joaquín de Dinamarca,, ha concedido una entrevista.

Cindy Crawford también está de cumpleaños: 60 velas acaba de soplar la top model. Lo cuentan en “Lecturas”, donde desvela que Chenoa ha vuelto con su exmarido y está más feliz que una perdiz. Lo mismo que Lolita, muy contenta por haber vuelto a participar en una película. David Bisbal está de luto: días atrás murió su padre.

Había rumores de crisis, pero fueron eso: solo rumores. Iñaki Urdangarín se fue al balonmano con Ainoa Armentia, su novia, y se la comió a besos. Lo cuentan en “Diez Minutos”, donde desvelas dos nuevas parejas: Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, sale con Nicolás Martos, nieto de Raphael; Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, tiene novio, Álvaro.