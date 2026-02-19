La Guardia Civil toma declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz

El equipo de la Guardia Civil que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha comenzado a recabar las declaraciones de operarios y responsables de las empresas encargadas de la fabricación y soldadura de la vía fracturada, principal hipótesis sobre la causa de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida.

En concreto, el pasado lunes los investigadores tomaron declaración a un soldador de la empresa Maquisaba, constructora del sector ferroviario constituida en el año 2000 y con sede en A Coruña, que cuenta entre sus proyectos con la construcción del AVE a La Meca. Según fuentes de la investigación, también se están recogiendo testimonios en Málaga y Madrid.

Estas diligencias forman parte de la investigación que continúa abierta tras la entrega del primer atestado sobre el accidente realizado por la Guardia Civil. Un informe que no es concluyente, sino que expone cuál es el estado de la investigación en la fecha en que se entrega al juzgado. A la vista del atestado, los investigadores no descartan nada, desde posibles fallos técnicos hasta otras causas, y en ese contexto ya han comenzado a tomar declaración a operarios y responsables de las empresas implicadas, entre ellos un soldador de la firma que ejecutó la unión del carril fracturado.

El informe de la Guardia Civil

El atestado 36/2026, remitido por la Guardia Civil el pasado 5 de febrero al juzgado de Montoro que investiga el siniestro, amplía el informe preliminar que los investigadores aportaron el 22 de enero, apenas cuatro días después de la tragedia. Ya entonces se apuntaba como principales hipótesis la rotura de un carril o una soldadura defectuosa.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, detalla el estado de la investigación. En primer lugar, sitúa el lugar exacto del accidente en el punto kilométrico 318+693, en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

La Guardia Civil también describe la secuencia del siniestro: primero se produjo el descarrilamiento de un tren Iryo que circulaba a unos 208 kilómetros por hora; posteriormente se vio implicado un tren Alvia, produciéndose la colisión entre ambos entre las 19.43.37 y las 19.43.41.

En este informe, la Guardia Civil suma a los 45 fallecidos en el lugar del accidente una persona que murió el 30 de enero y que permanecía hospitalizada. En total, 46 víctimas mortales.

En el quinto punto del documento, los investigadores se centran en “determinar la causa o causas que dieron lugar al accidente de circulación ferroviaria”. Como principales hipótesis se apunta a “un carril o riel de fabricación defectuosa” o bien a “una soldadura defectuosa”, tal y como se señalaba ya en el informe preliminar del 22 de enero.

El tren Iryo siniestrado en Adamuz antes de ser retirado de las vías, días después del accidente. / Manuel Murillo

No se descarta nada

No obstante, la Guardia Civil no descarta otras posibles causas. También se investiga la eventual existencia de una conducción negligente o imprudente por parte de los maquinistas. El maquinista del tren Alvia falleció en el siniestro, por lo que se está a la espera de los resultados toxicológicos, según se indica en el informe (entregado el 5 de febrero). A priori, la información disponible apunta a que el accidente fue sorpresivo y que el maquinista no dispuso de tiempo de reacción.

En cuanto al maquinista del tren Iryo, que resultó ileso, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. En principio, no se aprecian indicios de imprudencia o negligencia, aunque esta hipótesis no puede descartarse hasta completar la información pendiente, en referencia a los datos de la RJU (Registrador Jurídico de la Unidad), es decir, la caja negra del tren.

¿Sabotaje o terrorismo?

Aunque puedan parecer remotas, la Guardia Civil tampoco descarta las hipótesis de sabotaje o acto terrorista. En ese sentido, explica en su informe que el día 26 se solicitó un informe a la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), que indicó que dispone de medios técnicos para analizar posibles marcas de herramientas en rieles y soldaduras, pero no para detectar sustancias explosivas o corrosivas. Por ello, el 30 de enero se pidió autorización judicial para que el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil realizara esos análisis químicos, autorización que aún está pendiente de resolución. “Por todo lo expuesto, no se puede, a fecha actual, descartar este supuesto, a falta de recabar la información pendiente”, señala el atestado.

El informe concluye que actualmente no se puede confirmar ni descartar ninguna línea de investigación. Para ello, dice la Guardia Civil que es necesario analizar los datos de las RJU (las cajas negras de los trenes), estudiar la documentación aún pendiente de entrega, autorizar los análisis de soldaduras y rieles, designar peritos judiciales que evalúen la documentación técnica y tomar nuevas declaraciones en función de los estudios pendientes.

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre el accidente de Adamuz y continúa recabando pruebas y testimonios sin descartar ninguna hipótesis.