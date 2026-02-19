Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consigue con WOMAN las botellas diseñadas en exclusiva por Rocío Camacho

Coloridas, energéticas y con mucha actitud. Las botellas de Woman diseñadas junto a Rocío Camacho son el complemento ideal para la temporada y las puedes conseguir en quiosco con el nuevo número de Woman.

Revista Woman.

Revista Woman. / Prensa Ibérica

Redacción

En este número de marzo, Woman llega con el accesorio perfecto para elevar y enfrentarte con actitud al día a día. Cuatro botellas de cristal reutilizables en colores vibrantes que representan cuatro estados de ánimo, cuatro formas de enfrentarte a cada jornada: Hype, Power, Éxito y Cool.

Cuatro botellas, cuatro moods diferentes: para recordarte tu buena vibra, para acompañarte al trabajo, a tu clase de pilates o a cualquier plan improvisado. Porque hidratarse también puede ser una declaración de intenciones. Este mes, Rocío Camacho, una de las creadoras de contenido más influyentes del momento, se une a Woman para diseñar esta colección exclusiva pensada para mujeres que viven con intensidad y persiguen sus metas sin renunciar al estilo. Cuatro colores llamativos, cuatro mensajes y una misma actitud: sumar energía al día. El complemento ideal que puedes conseguir ya en quiosco con la revista Woman marzo.

Woman Marzo marca el inicio del buen tiempo

Woman ya está a la venta en quiosco con Beatrice Borromeo como protagonista de portada. La aristócrata italiana nos concede una entrevista en la que habla de compromiso, elegancia y nuevos comienzos.

En el interior, adelantamos las novedades sartoriales que definirán la temporada, las tendencias de belleza que arrasarán esta primavera y todas las claves para empezar a construir el armario del buen tiempo.

Moda, belleza, inspiración y, este mes, también actitud en forma de botella.

