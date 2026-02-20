Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector de los cuidados

La patronal de la dependencia ofrece 160.000 empleos a los inmigrantes regularizados, pero pide un plan de formación

La Federación Empresarial de la Dependencia plantea aprovechar la regularización de 500.000 inmigrantes para cubrir el déficit estructural de profesionales que arrastra el sector

Residencia de ancianos Gure Etzea, en Barcelona

Residencia de ancianos Gure Etzea, en Barcelona / Zowy Voeten

Patricia Martín

Madrid

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED), patronal mayoritaria del sector, ha anunciado este viernes que las empresas de atención a mayores y personas dependientes pueden ofrecer hasta 160.000 puestos de trabajo a las personas inmigrantes que serán regularizadas, dado el grave déficit de personal que sufre el ámbito de los cuidados, en un contexto en el que el envejecimiento de la población está provocando un aumento de la demanda y, por consiguiente, de las listas de espera ante la falta de recursos materiales y humanos.

De hecho, la patronal lanzó, recientemente, una "alarma" con el fin de advertir a las autoridades de que el déficit "estructural" de profesionales provoca que el sistema de dependencia ya esté, en estos momentos, "al límite de su capacidad operativa". "El sistema ya está infradimensionado y no está preparado para el impacto demográfico que se avecina", sostiene el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

En este contexto, el sector considera que la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes impulsada por el Gobierno "puede convertirse en una auténtica oportunidad, al conectar una necesidad laboral urgente con la falta de trabajadores que sufre el sector, que ya está tensionando algunos servicios, como la atención domiciliaria y de cuidados continuados".

“Podemos ofrecer empleo real a 160.000 personas y contribuir a reforzar un sector esencial, pero regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar. Para que esta oportunidad funcione es imprescindible formación, acreditación profesional y seguridad jurídica”, advierte Ignacio Fernández-Cid.

Plan extraordinario

Por ello, la patronal reclama un plan urgente de formación para los inmigrantes regularizados que quieran incorporarse al sector de la dependencia. “En cuidados, la calidad no es un concepto abstracto, es seguridad asistencial. Hablamos de movilizaciones seguras, prevención de caídas, higiene, alimentación o atención emocional. Incorporar trabajadores sin formación suficiente puede generar riesgos tanto para las personas atendidas como para los propios profesionales”, señala el presidente de la FED.

Por ello, la patronal reclama un plan extraordinario basado en tres pilares: empleo formal, formación específica y acreditación de competencias profesionales a través del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP), que permita transformar la experiencia previa en cualificación reconocida. La organización considera que la formación y el PACP constituyen la palanca decisiva para convertir la regularización en una verdadera vía de profesionalización del cuidado y en una mejora estructural del sistema.

“La dependencia no tiene un problema dentro de unos años, lo tiene hoy. Hay servicios que no se están prestando por falta de trabajadores. Esta puede ser una solución estructural si se hace bien: regularizar, formar y emplear para reforzar el sistema y garantizar cuidados de calidad”, concluye el presidente de FED.

TEMAS

