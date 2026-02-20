Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Espacio

La NASA mantiene el despegue de Artemis II para el 6 de marzo

El llenado del tanque se realizó con éxito, lo mismo que la simulación del conteo, aunque con algunos percances menores

El cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) con la nave espacial Orion.

El cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) con la nave espacial Orion. / EFE

EFE

Miami

La NASA informó este viernes que mantendrá la ventana de lanzamiento de Artemis II -que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo- para el viernes 6 de marzo después de "un muy exitoso día ayer", cuando terminó sin mayores contratiempos la segunda prueba general con combustible.

Directivos de la agencia federal estadounidense subrayaron que el llenado del tanque se realizó con éxito, lo mismo que la simulación del conteo, aunque con algunos percances menores. Se trató de la segunda prueba en frío de la misión Artemis II tras fallos en la primera que impidieron el lanzamiento de la misión con ventanas de despegue en febrero.

Noticias relacionadas y más

La misión, que representará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo, llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  3. La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
  4. Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
  5. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  6. Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
  7. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón
  8. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo

VÍDEO: Así fue la inauguración de La Chalana, la pasarela sobre el Nalón

VÍDEO: Así fue la inauguración de La Chalana, la pasarela sobre el Nalón

Oviedo abre las puertas a los alumnos americanos: un grupo de estudiantes del estado de Nueva York visitan el Ayuntamiento

Oviedo abre las puertas a los alumnos americanos: un grupo de estudiantes del estado de Nueva York visitan el Ayuntamiento

Los vecinos convocan a los grupos municipales de Gijón por los parques de baterías: "La salud y la seguridad deben situarse por encima de cualquier otro criterio"

Los vecinos convocan a los grupos municipales de Gijón por los parques de baterías: "La salud y la seguridad deben situarse por encima de cualquier otro criterio"

El Conservatorio Profesional de Oviedo acoge un concierto solidario el miércoles 25 para recaudar fondos para niños de Madagascar

El Conservatorio Profesional de Oviedo acoge un concierto solidario el miércoles 25 para recaudar fondos para niños de Madagascar

El sueño permite que las neuronas se limpien y se mantengan saludables: algunas células cerebrales nunca duermen

El sueño permite que las neuronas se limpien y se mantengan saludables: algunas células cerebrales nunca duermen

Alarma en un bar de Gijón por un cliente borracho blandiendo un cuchillo: "La camarera se asustó"

Alarma en un bar de Gijón por un cliente borracho blandiendo un cuchillo: "La camarera se asustó"

Luarca da vida a la camelia con un encuentro "exclusivo" que atrae a coleccionistas y productores

Luarca da vida a la camelia con un encuentro "exclusivo" que atrae a coleccionistas y productores
Tracking Pixel Contents