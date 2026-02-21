La clave de la longevidad: Juan López, el octogenario que corre maratones y al que estudian los científicos

Se llama Juan. Y se apellida López. Hasta ahí todo normal. Pero lo que no es normal es lo que consigue con su edad. El hombre, que fue protagonista la semana pasada de una de las entrevistas más sorprendentes del programa Y Ahora Sonsoles que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, tiene 82 años y todavía corre maratones de más de 42 kilómetros que a buen seguro serían todo un reto para gente de 30 años. O incluso de menos. Tanto que incluso ya le han apodado con un cariñoso adjetivo. El de “Superlopez” jugando con su apellido, su enorme capacidad física y la envidiable salud que tiene este señor que llamó la atención de todos los que estaban la semana pasada en el plató del conocido programa de Antena 3.

El caso es que decir que este hombre octogenario está como si tuviera 30 años no es una exageración parad nada. De hecho quienes le han analizado aseguran que todavía conserva el 77 por ciento de su masa muscular, algo que solo es común en gente que tiene cinco décadas menos que él.

De hecho el caso es tan raro que varias universidades de todo el mundo han unido esfuerzos para tratar de encontrar una explicación al estado de salud de este octogenario español. Y es que la longevidad es uno de los secretos mejor guardados de la humanidad y es algo en lo que varias industrias (desde la cosmética hasta la médica) están invirtiendo gran cantidad de dinero. Y es que el secreto, obviamente como en todo en la vida, es la combinación de factores. El propio hombre dijo en el programa que mantenerse activo es fundamental. Entrenar. No parar, seguir.

Y eso que Juan no es un deportista de los de toda la vida. Empezó a correr con 66 años y ese deporte se convirtió en su via de escape. Hace apenas dos años, en 2024, se proclamó campeón de Europa de maratón en categoría meyores de 80 años y apenas unos meses después batió el récord mundial de los 50 kilómetros. Logros de los que no presume pero que sin duda le van a garantizar una vejez activa y una buena salud.